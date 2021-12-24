В Улан-Удэ питание на топливоподаче ТЭЦ-1 восстановлено

Уголь подан на котлы части среднего давления №№ 1, 2 и 5, параметры теплоносителя поддерживаются



Питание на топливоподаче Улан-Удэнской ТЭЦ-1 восстановлено, сообщила пресс-служба энергокомпании ТГК-14. Специалисты электроцеха ТЭЦ-1 произвели подготовительные работы по подключению временного кабеля на электросборку для включения ленточных конвейеров топливоподачи.



Уголь подан на котлы части среднего давления №№1, 2 и 5. Параметры теплоносителя поддерживаются.



Продолжаются подготовительные работы по сбору схемы к пуску котла №8, который позволит поднять температуру теплоносителя до 70-75 градусов.



Генеральный директор ТГК-14 Алексей Лизунов контролирует ход восстановительных работ на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Во время осмотра ТЭЦ-1 он посетил котельный и турбинный цеха, проверил техническое состояние и работу оборудования.



Генеральный директор подчеркнул, что работы будут произведены в кратчайшие сроки. На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 организованы все необходимые мероприятия для восстановления штатного функционирования энергообъекта. Специалисты прикладывают все усилия для стабилизации ситуации с энергоснабжением. Завершить необходимые работы и восстановить параметры теплоснабжения планируется 25 декабря.



На ликвидации последствий задействованы порядка 70 человек. Для усиления местных восстановительных бригад из производственных филиалов «Читинская Генерация» и «Читинский энергетический комплекс» в Улан-Удэ выехали коллеги-специалисты полностью оснащённые специализированным электротехническим оборудованием. Дополнительно на ТЭЦ-1 сформированы дополнительные бригады для работы в ночное время.



Сейчас на станции в работе котлы №№ 1, 2 и 5. Часть нагрузки со станции переброшена на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Котельные и ТЭЦ-2 работают в штатном режиме.



Фото: ТГК-14





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.