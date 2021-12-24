В Улан-Удэ часть садов Октябрьского района возобновит прием детей 24 декабря⠀

Детсады Советского и Железнодорожного районов, в которых 23 декабря прием детей был приостановлен, не работают



В Улан-Удэ в связи с режимом ЧС в пятницу, 24 декабря, детские сады Советского и Железнодорожного районов, в которых 23 декабря прием детей был приостановлен, так же не работают, сообщает оперштаб по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1.⠀



В Октябрьском районе:⠀детский сад №59 - оба корпуса работают в штатном режиме; детские сады №56 и 70 - все корпуса работают в штатном режиме;⠀детский сад №64 - первый корпус по ул. Ключевская, 18а работает в штатном режиме, второй корпус по ул. Ключевская, 21в НЕ РАБОТАЕТ.⠀

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Мониторинг температурного режима на элеваторных узлах и в помещениях продолжается.



Фото: egov-buryatia.ru



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