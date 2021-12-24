ВСЖД оказывает помощь Улан-Удэ в ликвидации ЧС

В столицу Бурятии направлен вагон-дизель электростанция, организован экстренный пропуск мазута для ТЭЦ-1



Восточно-Сибирская железная дорога в круглосуточном режиме оказывает помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В работах по восстановлению системы электроснабжения на ТЭЦ-1 задействованы специалисты энергетического комплекса Восточно-Сибирской магистрали.



Кроме этого, на станцию Улан-Удэ из Иркутской области сегодня будет направлен специальный вагон-дизель электростанция. При необходимости этот вагон будет использован для выработки электроэнергии при проведении восстановительных работ на ТЭЦ-1. Также на магистрали организован беспрепятственный пропуск и оперативная доставка вагонов с мазутом, необходимых для работы котлов ТЭЦ-1.



Объекты железнодорожной инфраструктуры, расположенные в зоне чрезвычайной ситуации, работают в штатном режиме.



Фото: company.rzd.ru



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