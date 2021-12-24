Журналистка из Улан-Удэ попросила у Путина новую «инфекционку»

Президент пообещал отреагировать





Вчера на пресс-конференции президента России журналистке телекомпании «Тивиком» Асе Касьяновой удалось задать Владимиру путину вопрос. Вернее, эта была просьба.

- Дело в том, что в нашем регионе реально есть один очень острый вопрос: наша инфекционная больница уже в очень плохом состоянии, ей 80 лет, и при этом капитальный ремонт там проводился всего один раз. Рассчитана она не на много мест, всего лишь около 200, и сейчас в условиях пандемии этот вопрос ещё больше обострился. Поэтому мы хотели бы обратиться к вам, чтобы вы посодействовали, нам нужно новое здание. И республиканские, и муниципальные власти в этом направлении работают, уже участок найден, но, к сожалению, сумма для строительства нужна огромная, и у нас в республиканском бюджете таких средств нет, - рассказала Касьянова президенту.- Деньги, конечно, есть, но хочется сэкономить, - отвечал ей Владимир Путин. - Ну и правильно вас начальство настроило на то, чтобы вы задали этот вопрос. Я Вам обещаю: обязательно посмотрю, что можно сделать, для того чтобы вопрос решить. Он актуальный абсолютно и связан даже не с пандемией сегодняшнего дня, а связан и с возможными будущими событиями. В предыдущие годы, когда у нас было всё так благополучно, мы сняли определённые объёмы финансирования с этого направления здравоохранения, и многие вещи пришли в абсолютно недопустимое состояние. Я обязательно посмотрю и постараюсь отреагировать.На новость уже отреагировали главврач «инфекционки» Татьяна Сымбелова и министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.- Новая больница - это мечта всей моей жизни, профессиональной жизни. Я работаю главным врачом 19-й год. И если вопрос будет действительно решен с помощью нашего президента, это здорово. Огромная благодарность от наших пациентов и от нашего дружного коллектива. Капитальный ремонт в больнице проводился в далеких 80-х годах. И это здание поддерживалось только благодаря текущему ремонту, который мы проводим ежегодно. Но несмотря на то, что эти ремонты проводят, здесь всё равно зимой бывает прохладно. Физически не хватает помещений для размещения такого количества пациентов. Есть, конечно, жалобы от пациентов на прохладу в палатах, на скученность, на повышенную влажность. Приходится работать в таких условиях. Выходим из этой ситуации, разрабатывая удобную маршрутизацию, и это действительно очень сложно, когда просто дефицит производственных помещений, - рассказала главный врач Республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.- Мы очень благодарны журналисту и нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку обращения нашего журналиста на строительство новой инфекционной больницы. Больница не боксированная, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, нет вентиляции и, конечно, пандемия коронавирусной инфекции показала необходимость строительства нового здания. У нас есть необходимая земля, земельный участок выделен. Ориентировочная строительная мощность - 150 коек и проектно-сметная стоимость 3 млрд рублей. Новые условия – это не только комфорт для пациентов, это и сильный мотивирующий фактор для персонала. Поэтому необходима новая больница, чтобы были соответствующие условия в соответствии с новыми современными порядками и стандартами, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии