Наступающий 2022-й год лучше встретить дома

Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев просит жителей республики предпочесть такой вариант праздника



Уважаемые земляки! Приближается Новый год и Рождество, впереди у нас продолжительные выходные. И чтобы хорошо встретить эти праздники, нам всем нужно очень бережно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких. Ведь это сейчас самое главное.



Мы понимаем, что в эти праздники хочется хорошо отдохнуть, отвлечься. Но выходные, в первую очередь, должны быть безопасными. Поэтому я хочу обратиться ко всем землякам - сейчас нам лучше минимизировать мероприятия в закрытых помещениях, по возможности не планировать путешествия в другие страны. К тому же, актуальным остается и соблюдение всех мер профилактики: ношение защитных масок, обработка рук антисептиками и соблюдение дистанции.



Наступающий 2022 год лучше встретить в узком семейном кругу. Не нужно подвергать риску себя и своих близких. А защититься от COVID-19 на сегодняшний день можно только с помощью вакцинации. Поэтому кто еще не привит, необходимо срочно вакцинироваться. Не стоит рисковать – сейчас важно максимально защитить себя и окружающих, и встретить эти праздники с радостью. Всем доброго здоровья!



Фото: 03.rospotrebnadzor.ru





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.