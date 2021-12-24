В Улан-Удэ за ночь без света остались 69 домов

На ТЭЦ-1 работают в усиленном режиме, сообщил директор филиала



Сегодня состоялось заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. На нем заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Сибирь» Сергей Козлов сообщил, что за прошедшие сутки в зоне действия понижения температуры теплоносителей было 5 отключений. Под отключения попали 69 домов.

«Отключения были непродолжительные, в основном сгорали предохранители – их заменяли и вводили в работу. На сегодняшнее утро отключенных потребителей нет по Железнодорожному району, работаем в усиленном режиме, перегрузов по подстанции нет», - сообщил Сергей Козлов.

На ТЭЦ-1 с утра работает 3 бригады. На контроле остаются 9 теплоносителей с возможным перегрузом – Норильская, Октябрьская, 50-летия Октября, Гагарина, Хахалова. На 2 подстанция - на 50-летия Октября, улицах Цивилева, Свободы, Коммунистическая и Ленина.

«Ведем контроль, всю ночь контролировали нагрузки – превышений не было. Разработали график замера нагрузок – замеряем нагрузки по 6 подстанциям основным. 2 подстанции – 110 КВ, 4 постанции – 35 КВ. Риска перегруза по главным подстанциям нет», - добавил Козлов.





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