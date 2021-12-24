В Бурятии общее число случаев COVID-19 перешагнуло за 75 тысяч

Число заражений коронавирусом за сутки упало до 195, число умерших до семи человек





Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 75 171. Это на 195 случаев больше, чем было в четверг. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (34 703). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 369 человек, за последние сутки семь человек, шестеро в возрасте 65+, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 156 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 11 100 человек.



В стационарах получают лечение 1 163 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 909. В отделениях реанимации находится 133 пациента (из них старше 65 лет – 85), на ИВЛ – 71 пациент (из них старше 65 – 48), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 53.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 262 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 1 539 коек: занято – 1 163, свободно – 376 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,6%.



Всего выздоровели от коронавируса 69 377 (+296) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 3 664 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 804 447 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 467 860 человек. Завершили первичную вакцинацию 434 626 человек. Повторную вакцинацию начал 76 821 человек.



Фото: pixabay.com



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