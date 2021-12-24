В Улан-Удэ постепенно начали возвращать тепло

Мэр столицы Бурятии поручил запускать горячую воду в Октябрьском районе



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня в 7:00 провел оперштаб. По состоянию на 06:00 на ТЭЦ-1 в работе три котлоагрегата, переключение потребителей тепломагистрали №5 на тепломагистраль №6 произведено в 19:00. В 23:55 подано напряжение от трансформаторов на электропитание оборудования котлов №8 и №9, сообщили на штабе. К 06:00 все многоквартирные дома подключены к теплу.



«Энергетикам удалось запустить два трансформатора. Работа над запуском котлов продолжается. Мы не допустили снижения параметров, что позволит более оперативно повысить температуру в домах при запуске котлов. Сейчас котлы на ТЭЦ-1 №№ 1,2 и 5 работают на полную мощность, параметры теплоносителя повышаются. Совместно с управляющими компаниями удалось не допустить снижения температуры ниже критической (критическая температура 12 градусов тепла). Восстановлена обстановка в Октябрьском районе, дали поручение запускать горячую воду в этом районе», - сказал мэр.



В районах города продолжается работа оперативных штабов. Утром главы администраций отчитались о ночном дежурстве.



«По Железнодорожному району все в норме. Температура воды повысилась по первой и по четвёртой магистралям, остаётся проблемным вопрос по мкрн Кирзавод, он был ранее подключён к пятой магистрали, там на дома приходится пока 27-28 градусов, но циркуляция везде обеспечена, перепад хороший. За ночь поступило 106 обращений, взяли 106 приборов отопления. Анализ провели по внутренним сетям теплоснабжения по домам и социальным объектам, ниже 17 градусов не зафиксировано, - отчитался Николай Попов, глава Железнодорожного района.



Октябрьском районе вчера проконтролировали запуск шестой магистрали.



«Вчера в 17:00 начат запуск шестой магистрали, полностью запустили в 19:00. В 22:00 возобновлено рабочее давление, в 23:00 в пятидесяти многоквартирных домах параметры повысили 90 градусов, на 5:00 подача. теплоснабжение давления возобновлена в 117 домах и 20 объектов социальной сферы. Продолжаем ежечасный мониторинг и посуточное дежурство, - сообщил глава Октябрьского района Андрей Муравьев.



В районах определены 82 аварийные бригады управляющих организаций и ТСЖ. У них имеется запас материальных средств для ликвидации возможных аварий.



Управляющим организациям поручено каждый час снимать параметры тепла. Администрациями районов и по телефонам ЕДДС принимаются заявки по предоставлению обогревателей, тепловых пушек, заявки на необходимость во временном переселении.



На ЕДДС поступило 418 сообщений от жителей города по аварийной ситуации на ТЭЦ-1. Также 370 обращений граждан для получения и использования обогревательных приборов. На данный момент выдано приборов 260. В работе сейчас находится около 200 заявлений. Дополнительно на ЕДДС организовали два многоканальных телефона для приема заявок.



Телефоны горячей линии ЕДДС: 21-36-65, 21-29-72, 37-90-51.



Фото: egov-buryatia.ru



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