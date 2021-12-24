В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 растоплен котел №9

Восстановительные работы на станции продолжаются в круглосуточном режиме



В Улан-Удэ сегодня в 9:45 местного времени специалисты ТГК-14 растопили котел части высокого давления №9. Параллельно включается в работу четвертая группа бойлеров.



«Ввод в работу этого оборудования позволит увеличить температуру теплоносителя», - сообщила пресс-служба энергокомпании.



Сейчас на станции в работе котлы №№ 1, 2, 5 и турбогенераторы №№ 1,3. Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются в круглосуточном режиме.



Напомним, вчера энергетики запустили в работу два трансформатора, которые подают электропитание для работы котлов. Питание на топливоподаче Улан-Удэнской ТЭЦ-1 также восстановлено. На месте работают специалисты ТГК-14, «Бурятэнерго» (филиал «Россети-Сибирь»). Прибыли специалисты из производственных филиалов ТГК-14 Читы.



Фото: ТГК-14



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