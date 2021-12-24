24.12.2021
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 растоплен котел №9

В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 растоплен котел №9

Восстановительные работы на станции продолжаются в круглосуточном режиме

В Улан-Удэ сегодня в 9:45 местного времени специалисты ТГК-14 растопили котел части высокого давления №9. Параллельно включается в работу четвертая группа бойлеров.

«Ввод в работу этого оборудования позволит увеличить температуру теплоносителя», - сообщила пресс-служба энергокомпании.

Сейчас на станции в работе котлы №№ 1, 2, 5 и турбогенераторы №№ 1,3. Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, вчера энергетики запустили в  работу два трансформатора, которые подают электропитание для работы котлов. Питание на топливоподаче Улан-Удэнской ТЭЦ-1 также восстановлено. На месте работают специалисты ТГК-14, «Бурятэнерго» (филиал «Россети-Сибирь»). Прибыли специалисты из производственных филиалов ТГК-14 Читы.

Фото: ТГК-14
энергетика авария ТЭЦ-1


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^