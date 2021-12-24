В Улан-Удэ жителям пообещали сделать перерасчет за электричество из-за аварии

Это коснётся домов, которые попали под ограничения подачи тепла и вынуждены использовать обогреватели

Сегодня на комитете по чрезвычайным ситуациям сообщили, что жителям, оставшимся без тепла, также проведут перерасчет за потребление электроэнергии. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Соответствующее поручение планируют проработать до начала следующей недели.

«Сегодня будет дополнительное обсуждение этого вопроса и того, в какой форме все будем делать. Естественно, перерасчет будет, и мы доведем это информационно до всех жителей, пострадавших от этой аварии», - добавил Евгений Луковников.

Как ранее сообщал «Номер один», ТГК-14 осуществит перерасчет потребленного тепла в связи с ЧС на ТЭЦ-1. Глава Бурятии поручил ресурсоснабжающим организациям скорректировать расчеты с потребителями с учетом последствий ЧС на ТЭЦ-1.



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