В частном секторе Улан-Удэ не будет веерных отключений

Электросети города выдержали дополнительную нагрузку





Как сообщили сегодня утром в оперштабе по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1, в частном секторе Улан-Удэ не планируется веерное отключение электроэнергии. Напомним, такая возможность обсуждалась на вечернем оперштабе 23 декабря.

«Идет нагрузка на электросети и, скорее всего, будем принимать решение о веерном отключении частного сектора, индивидуальных жилых домов от электроэнергии. Понимаю, что в этих районах двойное отопление: где-то из электричества и оно всегда сопряжено с печным отоплением. Поэтому будет составлен график, по времени определимся, на сколько часов можем отключать. Но я думаю, что не больше 4 часов, чтобы не было воздействия на электроустановки, которые находятся в домах – это телевизоры, холодильники и другие - чтобы это не пострадало», - говорил вчера зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Сегодня, 24 декабря принято решения электроэнергию не отключать.- В этом нет необходимости, поскольку сети выдерживают нагрузку. Вчера на оперштабе в качестве резервного варианта рассматривали временное и частичное отключение частного сектора и спальных районов города для снижения нагрузок на городские электросети. Уважаемые горожане, прошу использовать электроэнергию разумно, включать бытовые приборы поочередно. Например, если работает обогреватель, не нужно включать одновременно стиральную машину или электропечь. Тогда мы сможем пережить эту ситуацию безболезненно, сохранив наши электрические сети в рабочем состоянии и обеспечив надежное электроснабжение в такой сложный период, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Фото: pixabay.com