В Улан-Удэ пропал 30-летний мужчина

Эдуард Гармаев 17 декабря покинул рабочее место на продовольственной базе и не вернулся







В Улан-Удэ полицейские разыскивают 30-летнего жителя Улан-Удэ Эдуарда Гармаева, который 17 декабря в обеденное время покинул рабочее место на продовольственной базе на улице Борсоева. До сих пор его местонахождение неизвестно. Является уроженцем Курумканского района, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет в рабочую камуфлированную форму зеленого цвета.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просят сообщить по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии







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