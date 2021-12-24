В Улан-Удэ восстановительные работы на ТЭЦ-1 идут по графику

В субботу планируется все работы закончить и выйти на полный рабочий режим ТЭЦ-1 - КЧС



Все восстановительные работы на аварийной Улан-Удэнской ТЭЦ-1 проходят согласно ранее определенному графику. Сегодня планируется возобновление горячего водоснабжения в домах Октябрьского района, «запитанных» от ТЭЦ-2. Ночь в Улан-Удэ прошла без отключений электроэнергии и аварий, на данный момент необходимости отключения потребителей от электроэнергии нет.



Это констатировали участники заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором оперативные службы доложили об итогах ночных аварийно-восстановительных работ и планах работы на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Вчера при рассмотрении всех последствий аварии был подготовлен график, мы его утвердили. И сегодня придерживаемся составленного графика по мероприятиям. Если у нас небольшая сдвижка есть, то она закрывается теми работами, которые были предусмотрены для выполнения чуть позже по этому графику. Поэтому мы остаемся в пределах этого графика и планируем в субботу все работы закончить и выйти уже на полный рабочий режим на ТЭЦ-1», - отметил руководитель оперштаба по ликвидации ЧС, заместитель председателя правительства Евгений Луковников.



О ходе восстановительных работ доложил генеральный директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Алексей Лизунов:



- У нас на подходе девятый котел, единственная сложность там с цепями управления. Мы сейчас прозваниваем все цепи управления электрифицированной арматурой и механизмами. Как только выявляем дефекты питания, мы начинаем испытывать те механизмы, прокручивать, испытывать защиты, затем приступаем к растопке котла. Для себя сейчас ставим первый срок, чтобы до 12 часов провести все эти пусковые операции и дальше уже приступить к растопке котла. Растопка котла занимает 5-6 часов. При растопке котла пар, который образуется, сразу выдаем в обогреватели. Поэтому период с 12:00 до 18:00 будет занят растопочным процессом для того чтобы подавать теплоноситель на подогреватели и увеличивать температуру в тепловой сети. Это котел № 9.



Также мы занимаемся котлом № 8 по аналогичной схеме. То есть, после котла № 9 планируем приступить к котлу № 8. По нашим расчетам, растопка девятого котла приведёт к поднятию температуры по всем районам, которые запитаны сейчас ТЭЦ-1. По нашим расчетам она должна подняться выше 80°С на выходе из коллекторов ТЭЦ-1.



Пришло оборудование из Забайкальского и Красноярского краев. Это кабельная продукция для того, чтобы восстанавливать силовое оборудование, подключать все контрольные приборы. Работает лаборатория диагностики, работают электрики, усилились бригадами Забайкальского края, с Иркутска кабель привезли, коллеги из «Бурятэнерго» помогают. Работа и взаимодействие организованы для того, чтобы оперативно действовать. В ночной период суммарно работали 70 человек, в дневной – выше 100 человек».



Накануне вечером энергетики прогнозировали рост нагрузки на сети из-за низких температур. И 23 декабря в течение дня были непродолжительные отключения электроэнергии. Вечером на заседании Оперштаба было принято решение по отключению частного сектора. Но после проведённых расчетов, отключения не проводили.



- Вчера в зоне действия понижения температуры теплоносителя у нас было пять отключений. Отключения были непродолжительные. На сегодняшнее утро отключенных потребителей по Железнодорожному району нет. Работаем в усиленном режиме, перегрузок по подстанции нет. На контроле у нас остаются 9 трансформаторных подстанций с возможным перегрузом: улицы Норильская, Октябрьская, Проспект 50 лет Октября, улицы Хахалова, Цивилева, Свободы, Коммунистическая и Ленина. Ведем контроль. Замеряем нагрузку по шести основным подстанциям. Для оказания помощи на ТЭЦ-1 с утра сегодня работают три бригады в составе девяти человек. В случае перегруза будем подключать РЭСы, резервировать, чтобы не оставлять потребителей без электроэнергии. На данный момент необходимости веерного отключения нет», - отметил директор «Бурятэнерго» (филиал «Россети») Сергей Козлов.



Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков на пресс-подходе объявил о восстановлении подачи горячего водоснабжения в домах Октябрьского района, «запитанных» от ТЭЦ-2. Около 124 тыс жителей получат горячую воду.



«На 8 утра без горячей воды остаются практически все дома, которые находятся в зоне обслуживания ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В Октябрьском районе у нас с утра начался просчет и подключение горячего водоснабжения. Хотелось бы сказать, что у нас на циркуляции находятся все многоквартирные дома и социальные объекты. У нас 109 домов в Улан-Удэ с верхней разводкой - так называемой «ленинградкой». Если там упадет температурный режим, либо разница в давлении подачи и «обратки», то это самая тяжелая для нас ситуация. Вчера мы вынуждены были 45 домов «сливать», когда не было разницы в давлении. К 17:00 вчерашнего дня каждый дом опять был запитан и пущена циркуляция», - отметил Игорь Шутенков.



Сегодня в Бурятию из командировки возвращается Глава Алексей Цыденов. Вечером он проведет внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Фото: egov-buryatia.ru



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