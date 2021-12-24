ТГК-14: перерасчет для жителей Улан-Удэ будет сделан автоматически

Списки домов для перерасчета уже начали формировать





Как сообщил заместитель гендиректора по сбыту ТГК-14 Василий Гайчук, компания уже начала формировать списки домов, попавших под снижение температуры. Также формируется список по горячей воде.

«Перерасчет будет сделан централизованно, автоматически – это значит, что горожанам заявлений никаких писать не надо. Мы все эти списки домов знаем, и в соответствии с постановлением правительства РФ №354 будет сделан перерасчет. То есть за каждый час отклонения температуры будет сделан перерасчет на 0,15% от месячной ставки. Получается, что за те дни, когда отопление не соответствовало норме, перерасчет будет сделан автоматически», - сказал он.Перерасчет за декабрь для жителей Улан-Удэ будет отражен в квитанциях, которые потребители получат в январе.Фото: ТГК-14