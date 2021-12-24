В Бурятии задержан «семейный» кредитный мошенник

Двадцатилетний сельчанин решал свои проблемы, тайно взяв займ на имя отца



В Бурятии в декабре 57-летнему жителю поселка Онохой поступил звонок из службы безопасности банка. Собеседник уточнил, по какой причине мужчина не оплачивает выплаты по кредиту. Сельчанин был удивлен, поскольку кредитное обязательство он не оформлял, документы, удостоверяющие личность и сотовый телефон не терял.



Мужчина, предположил, что мог стать жертвой мошенников и обратился в полицию, сообщили в республиканском МВД.



В ходе разбирательства дознанием установлено, что займ в размере более 28 тысяч рублей оформил 20-летний сын заявителя. Молодой человек приехал в гости к родителям. С помощью телефона матери и паспортных данных отца он оформил кредит. Затем с помощью сотового телефона главы семейства перевел деньги на счет своего знакомого, а после обналичил.



Молодой человек задержан. Как он рассказал дознавателю, денежные средства он потратил на уплату накопившихся долгов.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дознание продолжается.



Фото: pixabay.com





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