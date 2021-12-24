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В столице Бурятии, оставшейся накануне без тепла из-за аварии на ТЭЦ-1, все потребители подключены к центральному теплоснабжению, сообщил оперштаб ликвидации последствий ЧС.Количество многоквартирных домов в настоящее время находящихся под ограничением горячего водоснабжения - 763. Частный сектор, «запитанный» от центрального теплоснабжения, попавших под ограничение горячего водоснабжения (ГВС) - 448 домов.По социальным объектам: объектов без отопления нет. Ведется мониторинг температурного режима на социальных объектах, расположенных в зоне ограничения теплоснабжения.В Советском районе - одно здание социального назначения с круглосуточным пребыванием потребителей – Детская республиканская клиническая больница по ул. Модогоева, температура внутри помещения 22-23 С.В Железнодорожном районе один объект с круглосуточным пребыванием потребителей - «Отделенческая больница» по ул. Комсомольская, 1Б. Температура внутри здания 21 С.В городе продолжается работа районных оперативных штабов, определены аварийные бригады УК и ТСЖ в общем количестве 82 бригады.Подготовлены пункты для размещения граждан всего на 14 объектах. Обращений от горожан на размещение не поступало, по заявке улан-удэнцев выдано 230 нагревателей.«Бурятэнерго» на постоянной основе производится замер нагрузок по 9 трансформаторным подстанциям (ТП), находящимся в зоне возможного перегруза. На данный момент перегруза по данным ТП нет.Производится замер нагрузок с периодичностью 4 часа по двум подстанциям (ПС) 110 и четырем ПС 35кВ, находящихся в зоне возможного роста нагрузки. На данный момент риска перегруза ПС нет. Всего для контроля нагрузок на ТП и ПС организовано 8 бригад, 16 человек.Фото: ТГК-14