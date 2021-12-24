



По данным синоптиков, 25-26 декабря в Улан-Удэ сохранится морозная погода. C 27 декабря ожидается ослабление морозов.

25 декабря в Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -30,-32, днем -23,-25.26 декабря в Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью -30,-32, днем -20,-22.27 декабря в Улан-Удэ ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днем 7-12 м/с. Температура ночью -28,-30, днем -16,-18.Фото: «Номер один»