Общество 24.12.2021 в 16:11
В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» отозвал уведомления об ограничениях подачи электроэнергии для должников-физлиц
Это сделано в связи с режимом ЧС, объявленным в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1
Текст: Алексей Субботин
В связи с режимом ЧС, объявленным в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1, все уведомления на введение ограничений подачи электроэнергии для должников физических лиц отозваны «Читаэнергосбытом», сообщила пресс-служба компании.
Гражданам, попавшим под ограничения ранее и тем, кто выехал на дачные участки в районы республики и испытывает проблемы с электричеством, необходимо обратиться в контакт-центр ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» для оперативного подключения.
Работа операторов справочной службы гарантирующего поставщика усилена специалистами Забайкальского края, дополнительно выделена горячая линия:
☎️ 29-30-00.
Предложения по компенсации дополнительных расходов на электроэнергию будут представлены на заседании республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС, которое пройдёт под председательством главы Республики Бурятия Алексея Цыденова.
Фото: rosseti-sib.ru
Гражданам, попавшим под ограничения ранее и тем, кто выехал на дачные участки в районы республики и испытывает проблемы с электричеством, необходимо обратиться в контакт-центр ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» для оперативного подключения.
Работа операторов справочной службы гарантирующего поставщика усилена специалистами Забайкальского края, дополнительно выделена горячая линия:
☎️ 29-30-00.
Предложения по компенсации дополнительных расходов на электроэнергию будут представлены на заседании республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС, которое пройдёт под председательством главы Республики Бурятия Алексея Цыденова.
Фото: rosseti-sib.ru