В связи с режимом ЧС, объявленным в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1, все уведомления на введение ограничений подачи электроэнергии для должников физических лиц отозваны «Читаэнергосбытом», сообщила пресс-служба компании.Гражданам, попавшим под ограничения ранее и тем, кто выехал на дачные участки в районы республики и испытывает проблемы с электричеством, необходимо обратиться в контакт-центр ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» для оперативного подключения.Работа операторов справочной службы гарантирующего поставщика усилена специалистами Забайкальского края, дополнительно выделена горячая линия:☎️ 29-30-00.Предложения по компенсации дополнительных расходов на электроэнергию будут представлены на заседании республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС, которое пройдёт под председательством главы Республики Бурятия Алексея Цыденова.Фото: rosseti-sib.ru