Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил детский сад «Золотой ключик», расположенный по улице Загородная, 16. Это одно из четырех дошкольных учреждений Октябрьского района, которое находится на ветке Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Два сада не принимали вчера детей с утра, а в двух других попросили родителей забрать детей сразу после сончаса в связи с понижением температуры, сообщили в администрации столицы Бурятии.- Детский сад «Золотой ключик» и еще несколько объектов социальной сферы в Октябрьском районе стояли в зоне подогрева от ТЭЦ-1 и попали в такую ситуацию, когда температура внутри помещений начала опускаться. В этом садике температура накануне опустилась до 17 градусов, детям здесь уже нельзя было находиться. Поэтому было принято решение - до нормализации температуры в те детские садики, которые не выдерживают температуру, детей не принимаем. После того, как мы переключили эту часть Октябрьского района с теплотрассы №5 на теплотрассу №6, которая обслуживается ТЭЦ-2, мы смогли поднять температуру до нормативной в 117 многоквартирных домах и в четырех детских садах. Сегодня детсад «Золотой ключик» работает и уже принял детишек», - сказал Игорь Шутенков.По словам председателя Комитета по образованию Татьяны Митрофановой, 23 декабря в6:00 был проведен мониторинг по всем детским садам. Решением оперативного штаба детские сады Железнодорожного района, центра Советского района и четыре детсада Октябрьского района были закрыты.- На сегодняшний день все четыре детских сада Октябрьского района запущены. По-прежнему остаются у нас «нерабочие» детские сады Железнодорожного района полностью и пять детских садов Советского района. Также ежечасно мы проводим мониторинг, в группах температура держится стабильная, но пока еще не достигла нормативных требований,- пояснила Татьяна Митрофанова.Все социальные объекты города и многоквартирные подключены к центральному теплоснабжению.Фото: ulan-ude-info.ru