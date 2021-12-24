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Общество 24.12.2021 в 17:23

В Улан-Удэ все детсады Октябрьского района работают в штатном режиме

Пока не работают все детсады Железнодорожного района и пять детсадов Советского района города
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Текст: Алексей Субботин
В Улан-Удэ все детсады Октябрьского района работают в штатном режиме
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил детский сад «Золотой ключик», расположенный по улице Загородная, 16. Это одно из четырех дошкольных учреждений Октябрьского района, которое находится на ветке Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Два сада не принимали вчера детей с утра, а в двух других попросили родителей забрать детей сразу после сончаса в связи с понижением температуры, сообщили в администрации столицы Бурятии.

- Детский сад «Золотой ключик» и еще несколько объектов социальной сферы в Октябрьском районе стояли в зоне подогрева от ТЭЦ-1 и попали в такую ситуацию, когда температура внутри помещений начала опускаться. В этом садике температура накануне опустилась до 17 градусов, детям здесь уже нельзя было находиться. Поэтому было принято решение - до нормализации температуры в те детские садики, которые не выдерживают температуру, детей не принимаем. После того, как мы переключили эту часть Октябрьского района с теплотрассы №5 на теплотрассу №6, которая обслуживается ТЭЦ-2, мы смогли поднять температуру до нормативной в 117 многоквартирных домах и в четырех детских садах. Сегодня детсад «Золотой ключик» работает и уже принял детишек», - сказал Игорь Шутенков.

По словам председателя Комитета по образованию Татьяны Митрофановой, 23 декабря в6:00 был проведен мониторинг по всем детским садам. Решением оперативного штаба детские сады Железнодорожного района, центра Советского района и четыре детсада Октябрьского района были закрыты.

- На сегодняшний день все четыре детских сада Октябрьского района запущены. По-прежнему остаются у нас «нерабочие» детские сады Железнодорожного района полностью и пять детских садов Советского района. Также ежечасно мы проводим мониторинг, в группах температура держится стабильная, но пока еще не достигла нормативных требований,- пояснила Татьяна Митрофанова.

Все социальные объекты города и многоквартирные подключены к центральному теплоснабжению.

Фото: ulan-ude-info.ru
Теги
энергетика авария ТЭЦ-1 детсады

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