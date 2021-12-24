В Улан-Удэ сегодня в 16:50 местного времени специалисты ТГК-14 ввели в параллельную работу котел части высокого давления №9. Выход этого оборудования на параметры позволит продолжить поэтапное увеличение температуры теплоносителя, сообщили в пресс-службе энергокомпании.Сейчас на станции в работе котлы №№ 1, 2, 5, 9 и турбогенераторы №1, 3. Готовится к запуску котел №8. Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются в круглосуточном режиме.Напомним, вчера энергетики запустили в работу двa трансформатора, которые подают электропитание для работы котлов.Питание на топливоподаче Улан-Удэнской ТЭЦ-1 также восстановлено. Восстановлением занимаются специалисты ТГК-14, филиала ПАО «Россети-Сибирь» - «Бурятэнерго», прибыли специалисты из производственных филиалов ТГК-14 Читы.Система теплоснабжения республиканской столицы поэтапно выходит на штатные параметры. Благодаря включению дополнительного оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и работе на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 четырёх котлоагрегатов удалось повысить температуру теплоносителя.Эти параметры позволяют обеспечить поэтапную подачу горячего водоснабжения в Октябрьском районе. На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в работе три котла №1, №2 и №4. Восстановительные работы на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжаются.Фото: egov-buryatia.ru