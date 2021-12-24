Все новости
Политика и власть
Общество
Экономика и бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Проекты
Тесты
Словарь
Зурхай
Афиша
Фотосток
Архив газеты
Контакты
USD
73.19
EUR
82.93
облачно с прояснениями
-23°C, Улан-Удэ
24 декабря, Пт, 19:55
18+
USD
73.19
EUR
82.93
Ру
Политика и власть
Общество
Экономика и бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Зурхай
Еще
Проекты
Афиша
Фотосток
Тесты
Словарь
Архив газеты
Контакты
Общество 24.12.2021 в 19:02

В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 котел №9 введен в параллельную работу

Это позволит продолжить поэтапное увеличение температуры теплоносителя
A- A+
Текст: Алексей Субботин
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 котел №9 введен в параллельную работу
В Улан-Удэ сегодня в 16:50 местного времени специалисты ТГК-14 ввели в параллельную работу котел части высокого давления №9. Выход этого оборудования на параметры позволит продолжить поэтапное увеличение температуры теплоносителя, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Сейчас на станции в работе котлы №№ 1, 2, 5, 9 и турбогенераторы №1, 3. Готовится к запуску котел №8. Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются в круглосуточном режиме.
Напомним, вчера энергетики запустили в  работу двa трансформатора, которые подают электропитание для работы котлов.

Питание на топливоподаче Улан-Удэнской ТЭЦ-1 также восстановлено. Восстановлением занимаются специалисты ТГК-14, филиала ПАО «Россети-Сибирь» - «Бурятэнерго», прибыли специалисты из производственных филиалов ТГК-14 Читы.

Система теплоснабжения республиканской столицы поэтапно выходит на штатные параметры. Благодаря включению дополнительного оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и работе на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 четырёх котлоагрегатов удалось повысить температуру теплоносителя.

Эти параметры позволяют обеспечить поэтапную подачу горячего водоснабжения в Октябрьском районе. На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в работе три котла №1, №2 и №4. Восстановительные работы на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжаются.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
энергетика авария ТЭЦ-1

Все новости

Мэр Улан-Удэ проверил подачу тепла в квартирах горожан
24.12.2021 в 19:13
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 котел №9 введен в параллельную работу
24.12.2021 в 19:02
Глава Бурятии вернулся в Бурятию и работает по проблемам аварийной ТЭЦ-1
24.12.2021 в 17:56
В Улан-Удэ все детсады Октябрьского района работают в штатном режиме
24.12.2021 в 17:23
В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» отозвал уведомления об ограничениях подачи электроэнергии для должников-физлиц
24.12.2021 в 16:11
В Улан-Удэ выходные будут по-прежнему морозными
24.12.2021 в 16:01
Монголия примет Чемпионат Азии по вольной борьбе
24.12.2021 в 15:40
Что тебе подарить: МегаФон предлагает «умные» гаджеты
24.12.2021 в 15:25
Житель Улан-Удэ получил «десятку» за убийство прохожего
24.12.2021 в 15:13
В Улан-Удэ все потребители подключены к центральному теплоснабжению
24.12.2021 в 15:12
ЗУРХАЙ
с 24 по 28 декабря

Читайте также
Мэр Улан-Удэ проверил подачу тепла в квартирах горожан
Игорь Шутенков сообщил, что жителям будет автоматически произведен перерасчет за тепловую энергию
24.12.2021 в 19:13
Глава Бурятии вернулся в Бурятию и работает по проблемам аварийной ТЭЦ-1
Полная нормализация ситуации в городе, где ночью прогнозируется 30-градусный мороз, ожидается в субботу
24.12.2021 в 17:56
В Улан-Удэ все детсады Октябрьского района работают в штатном режиме
Пока не работают все детсады Железнодорожного района и пять детсадов Советского района города
24.12.2021 в 17:23
В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» отозвал уведомления об ограничениях подачи электроэнергии для должников-физлиц
Это сделано в связи с режимом ЧС, объявленным в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1
24.12.2021 в 16:11
Следующая новость
По вопросам работы сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2021
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2021
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
По вопросам работы сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru