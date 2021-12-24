Общество 24.12.2021 в 19:13
Мэр Улан-Удэ проверил подачу тепла в квартирах горожан
Игорь Шутенков сообщил, что жителям будет автоматически произведен перерасчет за тепловую энергию
Текст: Эльвира Долговых
Игорь Шутенков побывал в квартирах горожан, где накануне ограничили подачу тепла и были жалобы от людей, а также проверил ряд социальных объектов Улан-Удэ. Мэр сообщил горожанам, что им будет автоматически произведен перерасчет за тепловую энергию.
Жильцы дома по ул. Куйбышева, 2/2 отметили, что батареи в многоквартирных домах потихоньку нагреваются.
– Холодная была, уже тепленькая стала, я то и не подходила. Говорили, что вроде в субботу дадут тепло. Ночью было холоднее – 17 градусов с обогревателем, – рассказала Вера Егоровна.
Жильцы соседней квартиры тоже подтвердили, что тепло стало поступать.
– Да, у нас стало теплее, батареи нагреваются утром были еле живые. У нас хорошо еще солнечная сторона. Знаем, что люди работают, - отметила Галина Смирнова.
От мэра жильцы дома узнали, что перерасчеты за неполученную услугу за тепло будут произведены автоматически без заявлений жителей.
– Энергетики подтвердили наш запрос, что перерасчеты за неполученную услугу будут произведены автоматически – без заявлений жителей. Наши районные администрации подключаем для сверки. Если где-то перерасчет будет сделан неправильно, то мы подключим, конечно, наше Управление муниципальной жилищной инспекции. Жители имеют полное право в индивидуальном порядке обратиться за дополнительными разъяснениями либо за перерасчетом, – отметил Игорь Шутенков.
Телефоны «горячих линий»:
Железнодорожный район, тел.: 44-85-25;
Советский район, тел.: 21-35-05;
Октябрьский район, тел.: 41-55-33.
Жильцы дома по ул. Куйбышева, 2/2 отметили, что батареи в многоквартирных домах потихоньку нагреваются.
– Холодная была, уже тепленькая стала, я то и не подходила. Говорили, что вроде в субботу дадут тепло. Ночью было холоднее – 17 градусов с обогревателем, – рассказала Вера Егоровна.
Жильцы соседней квартиры тоже подтвердили, что тепло стало поступать.
– Да, у нас стало теплее, батареи нагреваются утром были еле живые. У нас хорошо еще солнечная сторона. Знаем, что люди работают, - отметила Галина Смирнова.
От мэра жильцы дома узнали, что перерасчеты за неполученную услугу за тепло будут произведены автоматически без заявлений жителей.
– Энергетики подтвердили наш запрос, что перерасчеты за неполученную услугу будут произведены автоматически – без заявлений жителей. Наши районные администрации подключаем для сверки. Если где-то перерасчет будет сделан неправильно, то мы подключим, конечно, наше Управление муниципальной жилищной инспекции. Жители имеют полное право в индивидуальном порядке обратиться за дополнительными разъяснениями либо за перерасчетом, – отметил Игорь Шутенков.
Телефоны «горячих линий»:
Железнодорожный район, тел.: 44-85-25;
Советский район, тел.: 21-35-05;
Октябрьский район, тел.: 41-55-33.
Тегимэр