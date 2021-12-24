Игорь Шутенков побывал в квартирах горожан, где накануне ограничили подачу тепла и были жалобы от людей, а также проверил ряд социальных объектов Улан-Удэ. Мэр сообщил горожанам, что им будет автоматически произведен перерасчет за тепловую энергию.Жильцы дома по ул. Куйбышева, 2/2 отметили, что батареи в многоквартирных домах потихоньку нагреваются.– Холодная была, уже тепленькая стала, я то и не подходила. Говорили, что вроде в субботу дадут тепло. Ночью было холоднее – 17 градусов с обогревателем, – рассказала Вера Егоровна.Жильцы соседней квартиры тоже подтвердили, что тепло стало поступать.– Да, у нас стало теплее, батареи нагреваются утром были еле живые. У нас хорошо еще солнечная сторона. Знаем, что люди работают, - отметила Галина Смирнова.От мэра жильцы дома узнали, что перерасчеты за неполученную услугу за тепло будут произведены автоматически без заявлений жителей.– Энергетики подтвердили наш запрос, что перерасчеты за неполученную услугу будут произведены автоматически – без заявлений жителей. Наши районные администрации подключаем для сверки. Если где-то перерасчет будет сделан неправильно, то мы подключим, конечно, наше Управление муниципальной жилищной инспекции. Жители имеют полное право в индивидуальном порядке обратиться за дополнительными разъяснениями либо за перерасчетом, – отметил Игорь Шутенков.Телефоны «горячих линий»:Железнодорожный район, тел.: 44-85-25;Советский район, тел.: 21-35-05;Октябрьский район, тел.: 41-55-33.