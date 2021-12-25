В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введенного из-за пожара на ТЭЦ-1

В субботу, 25 декабря, прошло заседание Правительственной комиссии Республики Бурятия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На заседании были заслушаны доклады ответственных служб о ходе мероприятий по ликвидации ЧС на ТЭЦ-1 и помощи населению в период восстановительных работ.Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки.- В связи с актуальной ситуацией на ТЭЦ-1 и ситуации по городу в целом, предложение - принять решение о снятии ЧС регионального значения и перевести его на муниципальный уровень, - предложил руководитель оперштаба по ликвидации последствий ЧС Евгений Луковников.Напомним, 23 декабря в 03 часа ночи на важнейшем объекте жизнеобеспечения города Улан-Удэ произошел пожар. Для проведения восстановительных работ введено ограничение на теплоснабжение потребителей и подачу горячего водоснабжения. В правительстве работает оперативный межведомственный штаб. Работа служб по восстановлению ТЭЦ и оказанию помощи населению в период устранения последствий ЧС находится на контроле Главы Бурятии.