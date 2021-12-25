В Улан-Удэ по состоянию на 9 утра на ТЭЦ-1 в работе находится пять котлов

Сегодня в планах такжже подключение горячей воды по зоне ТЭЦ-2. Работа городского штаба, районных штабов, аварийных бригад ведётся в постоянном круглосуточном режиме.Предстоят работы по восстановлению температурного режима всей системе ТЭЦ-1. Необходимо не допустить локальных аварий на тепломагистрали, в жилых домах - это работа с управляющими компаниями, контроль работы социальных учреждений.Горячее водоснабжение, в первую очередь, планируется восстанавливать в социальных объектах - учреждениях здравоохранения, детских садах и т.д.Фото пресс-службы администрации Улан-Удэ