Общество 25.12.2021 в 09:49
В Улан-Удэ по состоянию на 9 утра на ТЭЦ-1 в работе находится пять котлов
Шестой котел планируется подключать в ночь с субботы на воскресенье.
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня в планах такжже подключение горячей воды по зоне ТЭЦ-2. Работа городского штаба, районных штабов, аварийных бригад ведётся в постоянном круглосуточном режиме.
Предстоят работы по восстановлению температурного режима всей системе ТЭЦ-1. Необходимо не допустить локальных аварий на тепломагистрали, в жилых домах - это работа с управляющими компаниями, контроль работы социальных учреждений.
Горячее водоснабжение, в первую очередь, планируется восстанавливать в социальных объектах - учреждениях здравоохранения, детских садах и т.д.
Фото пресс-службы администрации Улан-Удэ
Предстоят работы по восстановлению температурного режима всей системе ТЭЦ-1. Необходимо не допустить локальных аварий на тепломагистрали, в жилых домах - это работа с управляющими компаниями, контроль работы социальных учреждений.
Горячее водоснабжение, в первую очередь, планируется восстанавливать в социальных объектах - учреждениях здравоохранения, детских садах и т.д.
Фото пресс-службы администрации Улан-Удэ
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