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Общество 25.12.2021 в 10:13

В Улан-Удэ продолжают работу 73 аварийные бригады

Горячую воду в домах подключают поэтапно
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ продолжают работу 73 аварийные бригады
Сутки по жилищному фонду и социальным объектам прошли без аварий по теплоснабжению.

- Размороженных объектов на утро нет. По подключению ГВС Октябрьского района за вчерашний день совместно с управляющими компаниями ТГК -14 было подключено 39 домов из 754 домов. Сегодня днём планируется 414, завтра мы должны оставшиеся 301, на утро завтрашнего дня 301 из оставшихся домов мы должны подключить.

Октябрьский район завтра должен быть весь с горячей водой. По Советскому району здания социального назначения: ДРКБ по ул. Модогоева детей переведены в ДРКБ по проспекту  Строителей 19 человек, 11 из них ухаживающие.  По Железнодорожному району Отделенческая больница температура внутри здания 21 градус, на подаче 91, обратка 57.

Продолжается работа оперативных штабов, определены аварийные бригады, бригады держим в том же количестве 73 единицы, - сообщил Сергей Гашев, заместитель мэра г. Улан-Удэ - председатель Комитета городского хозяйства.

Информация по подаче горячей воды по Октябрьскому району:

24.12.2021 начата подача горячего водоснабжения в многоквартирные дома Октябрьского района, вчера было подключено к горячему водоснабжению 39 многоквартирных домов от ЦТП в мкр. Энергетик, в 44 и 46 микрорайонах. 

Сегодня 25.12.2021 планируется подключение 414 домов в микрорайонах 40, 41, 47, 140А, 142, Энергетик, Мясокомбинат, ул. Калашникова, Жердева, Боевая, Сахьяновой, Столбовая, Павлова, Ключевская, Тулаева.

Оставшиеся 301 МКД будут подключены в воскресенье 26.12.2021.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии 

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