В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 191 больных COVID-19

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 25.12.2021 зарегистрировано 75362 (+191) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (34787) приходится на жителей г. Улан-Удэ.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 158 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 25.12.2021 число контактных лиц –10999 человек.По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 69617 (+240) человек.В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1126 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 883. В отделениях реанимации находится 137 пациентов (из них старше 65 лет – 84), на ИВЛ – 70 пациентов (из них старше 65 – 50), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 53.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1522 коек: занято – 1126, свободно – 396 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,0%.По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2243 человека.Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2376 (+7) человек (в возрасте до 65 лет – 3, старше 65 лет – 4 человека).В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2953 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1807702 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.Всего в республику поступило 655 177 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 467 946 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 525 785 ед. Завершили первичную вакцинацию 436 741 человек. Повторную вакцинацию начали 77 720 человек.На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 453 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 265 201 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.Фото: Pixabay.com