В Улан-Удэ в квартирах домов Железнодорожного района становится теплее

В квартирах домов Железнодорожного района становится теплее. В домах Советского района также постепенно повышается температура. Ночью были сильные морозы до -35.Напомним, что сегодня на ТЭЦ- 1 в работе находится пять котлов, шестой котел планируется подключать в ночь с субботы на воскресенье.Обращения жителей отрабатываются оперативно в индивидуальном порядке, - сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.Фото: пресс-служба мэрии Улан-Удэ