Общество 25.12.2021 в 12:35
В Улан-Удэ в квартирах домов Железнодорожного района становится теплее
Обращения жителей отрабатываются в индивидуальном порядке
Текст: Ольга Лазарева
В квартирах домов Железнодорожного района становится теплее. В домах Советского района также постепенно повышается температура. Ночью были сильные морозы до -35.
Напомним, что сегодня на ТЭЦ- 1 в работе находится пять котлов, шестой котел планируется подключать в ночь с субботы на воскресенье.
Обращения жителей отрабатываются оперативно в индивидуальном порядке, - сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
Фото: пресс-служба мэрии Улан-Удэ
Напомним, что сегодня на ТЭЦ- 1 в работе находится пять котлов, шестой котел планируется подключать в ночь с субботы на воскресенье.
Обращения жителей отрабатываются оперативно в индивидуальном порядке, - сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
Фото: пресс-служба мэрии Улан-Удэ
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