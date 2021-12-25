Все новости
Политика и власть
Общество
Экономика и бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Проекты
Тесты
Словарь
Зурхай
Афиша
Фотосток
Архив газеты
Контакты
USD
73.19
EUR
82.93
BTC
$50913
небольшой снег
-16°C, Улан-Удэ
25 декабря, Сб, 12:44
18+
USD
73.19
EUR
82.93
BTC
$50913
Ру
Политика и власть
Общество
Экономика и бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Зурхай
Еще
Проекты
Афиша
Фотосток
Тесты
Словарь
Архив газеты
Контакты
Общество 25.12.2021 в 12:35

В Улан-Удэ в квартирах домов Железнодорожного района становится теплее

Обращения жителей отрабатываются в индивидуальном порядке
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ в квартирах домов Железнодорожного района становится теплее
В квартирах домов Железнодорожного района становится теплее. В домах Советского района также постепенно повышается температура. Ночью были сильные морозы до -35. 

Напомним, что сегодня на ТЭЦ- 1 в работе находится пять котлов, шестой котел планируется подключать в ночь с субботы на воскресенье. 

Обращения жителей отрабатываются оперативно в индивидуальном порядке, - сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ. 

Фото: пресс-служба мэрии Улан-Удэ
Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ в квартирах домов Железнодорожного района становится теплее
25.12.2021 в 12:35
В Бурятии джидинцы привезли шесть медалей с соревнований по вольной борьбе
25.12.2021 в 12:14
В Улан-Удэ произошел пожар на базе БКС
25.12.2021 в 12:08
В Русском драмтеатре стартовала новогодняя кампания
25.12.2021 в 11:28
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 191 больных COVID-19
25.12.2021 в 10:30
В Улан-Удэ продолжают работу 73 аварийные бригады
25.12.2021 в 10:13
В Улан-Удэ по состоянию на 9 утра на ТЭЦ-1 в работе находится пять котлов
25.12.2021 в 09:49
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введенного из-за пожара на ТЭЦ-1
25.12.2021 в 09:37
В России создают первую видеоигру на основе бурятского эпоса о народном герое Гэсэре
25.12.2021 в 08:00
В Бурятии военный посягнул на честь двух силовиков
25.12.2021 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 28 декабря

Читайте также
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 191 больных COVID-19
Семь человек скончались, из них троим было меньше 65 лет  
25.12.2021 в 10:30
В Улан-Удэ продолжают работу 73 аварийные бригады
Горячую воду в домах подключают поэтапно
25.12.2021 в 10:13
В Улан-Удэ по состоянию на 9 утра на ТЭЦ-1 в работе находится пять котлов
Шестой котел планируется подключать в ночь с субботы на воскресенье.
25.12.2021 в 09:49
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введенного из-за пожара на ТЭЦ-1
В связи со стабилизацией обстановки введен режим ЧС муниципального значения
25.12.2021 в 09:37
По вопросам работы сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2021
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2021
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
По вопросам работы сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru