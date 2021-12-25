На утреннем оперативном штабе сегодня, 25 декабря, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил обеспечить соблюдение графика подачи горячего водоснабжения.В первую очередь вбудет подаваться на объекты социального обеспечения – в детские сады, больницы, поликлиники.Идёт постепенное повышение параметров теплоснабжения. Оперштаб, районные штабы, аварийные бригады ведут мониторинг в круглосуточном режиме.Напомним, что вчера начата подача горячего водоснабжения в многоквартирные дома Октябрьского района, всего было подключено 39 многоквартирных домов от ЦТП в мкр. Энергетик, в 44 и 46 микрорайонах.Сегодня планируется подключение 414 домов в микрорайонах 40, 41, 47, 140А, 142, Энергетик, Мясокомбинат, ул. Калашникова, Жердева, Боевая, Сахьяновой, Столбовая, Павлова, Ключевская, Тулаева. Оставшиеся 301 МКД будут подключены в воскресенье 26 декабря.Фото: Pixabay.com