Все новости
Политика и власть
Общество
Экономика и бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Проекты
Тесты
Словарь
Зурхай
Афиша
Фотосток
Архив газеты
Контакты
USD
73.19
EUR
82.93
BTC
$50740
небольшой снег
-18°C, Улан-Удэ
25 декабря, Сб, 14:14
18+
USD
73.19
EUR
82.93
BTC
$50740
Ру
Политика и власть
Общество
Экономика и бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Зурхай
Еще
Проекты
Афиша
Фотосток
Тесты
Словарь
Архив газеты
Контакты
Общество 25.12.2021 в 12:45

Игорь Шутенков поручил обеспечить соблюдение графика подачи горячего водоснабжения

Мониторинг ведется в круглосуточном режиме
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Игорь Шутенков поручил обеспечить соблюдение графика подачи горячего водоснабжения
На утреннем оперативном штабе сегодня, 25 декабря, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил обеспечить соблюдение графика подачи горячего водоснабжения. 

В первую очередь вбудет подаваться на объекты социального обеспечения – в детские сады, больницы, поликлиники.

Идёт постепенное повышение параметров теплоснабжения. Оперштаб, районные штабы, аварийные бригады ведут мониторинг в круглосуточном режиме.

Напомним, что вчера начата подача горячего водоснабжения в многоквартирные дома Октябрьского района, всего было подключено 39 многоквартирных домов от ЦТП в мкр. Энергетик, в 44 и 46 микрорайонах. 

Сегодня планируется подключение 414 домов в микрорайонах 40, 41, 47, 140А, 142, Энергетик, Мясокомбинат, ул. Калашникова, Жердева, Боевая, Сахьяновой, Столбовая, Павлова, Ключевская, Тулаева. Оставшиеся 301 МКД будут подключены в воскресенье 26 декабря.

Фото: Pixabay.com
Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ приехал замминистра строительства и ЖКХ России
25.12.2021 в 14:02
Улан-удэнцы возмущены завышенными ценами на частные дома
25.12.2021 в 13:32
Игорь Шутенков поручил обеспечить соблюдение графика подачи горячего водоснабжения
25.12.2021 в 12:45
В Улан-Удэ в квартирах домов Железнодорожного района становится теплее
25.12.2021 в 12:35
В Бурятии джидинцы привезли шесть медалей с соревнований по вольной борьбе
25.12.2021 в 12:14
В Улан-Удэ произошел пожар на базе БКС
25.12.2021 в 12:08
В Русском драмтеатре стартовала новогодняя кампания
25.12.2021 в 11:28
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 191 больных COVID-19
25.12.2021 в 10:30
В Улан-Удэ продолжают работу 73 аварийные бригады
25.12.2021 в 10:13
В Улан-Удэ по состоянию на 9 утра на ТЭЦ-1 в работе находится пять котлов
25.12.2021 в 09:49
ЗУРХАЙ
с 24 по 28 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ приехал замминистра строительства и ЖКХ России
Он уже находится на ТЭЦ-1
25.12.2021 в 14:02
Улан-удэнцы возмущены завышенными ценами на частные дома
По мнению горожан, большинство предложений на рынке не соответствуют заявленной цене
25.12.2021 в 13:32
В Улан-Удэ в квартирах домов Железнодорожного района становится теплее
Обращения жителей отрабатываются в индивидуальном порядке
25.12.2021 в 12:35
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 191 больных COVID-19
Семь человек скончались, из них троим было меньше 65 лет  
25.12.2021 в 10:30
Следующая новость
По вопросам работы сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2021
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2021
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
По вопросам работы сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru