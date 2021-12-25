Улан-удэнцы возмущены завышенными ценами на частные дома

- Мне одобрили ипотеку 3 млн, не могу найти нормальный дом. Уважаемые продавцы, неужели вы не понимаете, у вас дома простаивают годами, теряют товарный вид, а вы ещё и цены гнете. Просто смешно над этим наблюдать. Вот ещё говорят вот сейчас материал дорогой. Люди очнитесь, вы дома строили в 2008, 2000-х годах, материал тогда не так уж был дорогой. Все боятся продешевить, увидели, блин, что ипотеки одобряют и сразу скачок на недвижимость. Что квартиры, что дома, годами простаивают, будьте адекватными, я считаю лучше продать, чем будет стоять гнить, - высказался автор одного из постов в Аноним 03.



Автора поддержали в комментариях:



- Неистово плюсую. Мы дом три года искали. Такое хламье продают, диву даёшься.



- Это точно. За халупу цены гнут. За 3 лимона в Алтае можно коттедж на 200 квадратов купить. На Авито гляньте Алтайский край. За 500 тыс можно вообще дом благоустроенный с ремонтом купить 70 – 100 квадратов.



- В таком неблагоприятном регионе как Бурятия деньги отдавать жалко. Лучше в центральной России взять за эти же деньги. Там хоть лучше с работой. И инфраструктура развитей.



- А некоторые продавцы домов продают со срачем - как в доме так и на участке. Неужели нельзя убрать свинарник и гнилые постройки? И при всём при этом цены-то!



- Вообще не вижу смысла в Бурятии вкладывать в недвижимость, особенно за такую цену.



- Да ладно б что-то хорошее продавали, действительно не жалко вложиться. А-то выставят разваленный сарай в какой-нибудь дыре за 10 лимонов и надеются, что кому-то это надо.



Есть и те, кто после покупки дома долгое время разгребает последствия неудачного приобретения:



- Нам продали по завышенной цене с ремонтом на скорую руку. Поначалу незаметно было, а жить начали и косяки выявились. Сказали, что они тут жили и зимой и летом, по итогу, видимо, прошлым летом заехали, быстро сделали ремонт косметический и все. Зима пришла, только обогревателями спасались, за свет мотало больше чем за дрова мы отдавали. Дом ледяной, хоть и обшитый с виду. В комнате, где холод неимоверный, которая предполагалась под спальную комнату, трещины на стенах начали жить своей жизнью. Потому что, видимо, пристрой из шлакоблока был поставлен хозяином некачественно, соответственно пошли трещины и обои, которые были поклеены в том же году, местами вовсе отошли. К слову, дом 2015 года, ограда залита полностью мазутой, а чтоб мы не поняли, посыпали песочком сверху. Продали они нам это говно за 1800000, наврав в три короба, сами переехали в двушку на Восточном теплую, и живут горя не знают. В то время как мы разгребаем все недочеты этого дома и вложили уже около ляма сюда дополнительно, а еще сколько вкладывать придется, - жалуется покупатель.



Есть и те, кто не согласен с автором поста.



- А вообще, автор, возьмите ипотеку под строительство. Купите землю, в нормальном районе, чтоб не было проблем со стихийными происшествиями. Купите материал, наймите рабочих, оформите доставку, выделите год-два на усадку, затем отделка (обалдеете от цен), и снова время, на оформление, на введение электричества и воды. А потом, когда будете переезжать, поставьте разумную цену, чтоб люди не возмущались, желательно в убыток себе.



- Тоже считаю, что человеку свойственно думать о благе своей семьи в первую очередь. И я, например, продала бы свою недвижимость по РЫНОЧНОЙ цене, а не по себестоимости года постройки по одной простой причине, потому что мне НИКТО не продаст жилье СЕГОДНЯ по цене, к примеру, 2018 года. Я не права? – пишут пользователи.

В соцсетях развернулись бурные обсуждения по поводу продажи жилых домов в Улан-Удэ и пригороде. Авторы постов считают, что многие продавцы ставят неадекватно высокие цены на свои, мягко говоря, скромные дома. Пользуясь, тем что сейчас активно развивает сфера льготно-ипотечного кредитования.Фото: Pixabay.com