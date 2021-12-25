Все новости
Политика и власть
Общество
Экономика и бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Проекты
Тесты
Словарь
Зурхай
Афиша
Фотосток
Архив газеты
Контакты
USD
73.19
EUR
82.93
BTC
$50728
небольшой снег
-18°C, Улан-Удэ
25 декабря, Сб, 14:15
18+
USD
73.19
EUR
82.93
BTC
$50728
Ру
Политика и власть
Общество
Экономика и бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Зурхай
Еще
Проекты
Афиша
Фотосток
Тесты
Словарь
Архив газеты
Контакты
Общество 25.12.2021 в 14:02

В Улан-Удэ приехал замминистра строительства и ЖКХ России

Он уже находится на ТЭЦ-1
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ приехал замминистра строительства и ЖКХ России
Сегодня в Улан-Удэ прибыл замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько. Также в республику приехал директор департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Олег Радченко.

Сейчас они оба уже выехали на ТЭЦ-1. 

Отметим, Алексей Ересько назначен замминистром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации буквально на днях, в декабре текущего года, и поездка в Бурятию стала одной из первых его командировок. Планируется, что Алексей Ересько будет отвечать за вопросы реализации государственной политики по нормативному правовому регулированию в жилищно-коммунальной сфере страны, вопросы мониторинга и анализа системы ЖКХ, капитального ремонта, ликвидации аварийного жилого фонда, формирования комфортной городской среды и др.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря журналист из Бурятии рассказала президенту о крупном коммунальном ЧП.  Глава государства пообещал разобраться в ситуации и помочь. И уже через два дня в республику приехали федеральные чиновники.  

Фото: minstroyrf.gov.ru



Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ приехал замминистра строительства и ЖКХ России
25.12.2021 в 14:02
Улан-удэнцы возмущены завышенными ценами на частные дома
25.12.2021 в 13:32
Игорь Шутенков поручил обеспечить соблюдение графика подачи горячего водоснабжения
25.12.2021 в 12:45
В Улан-Удэ в квартирах домов Железнодорожного района становится теплее
25.12.2021 в 12:35
В Бурятии джидинцы привезли шесть медалей с соревнований по вольной борьбе
25.12.2021 в 12:14
В Улан-Удэ произошел пожар на базе БКС
25.12.2021 в 12:08
В Русском драмтеатре стартовала новогодняя кампания
25.12.2021 в 11:28
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 191 больных COVID-19
25.12.2021 в 10:30
В Улан-Удэ продолжают работу 73 аварийные бригады
25.12.2021 в 10:13
В Улан-Удэ по состоянию на 9 утра на ТЭЦ-1 в работе находится пять котлов
25.12.2021 в 09:49
ЗУРХАЙ
с 24 по 28 декабря

Читайте также
Улан-удэнцы возмущены завышенными ценами на частные дома
По мнению горожан, большинство предложений на рынке не соответствуют заявленной цене
25.12.2021 в 13:32
Игорь Шутенков поручил обеспечить соблюдение графика подачи горячего водоснабжения
Мониторинг ведется в круглосуточном режиме
25.12.2021 в 12:45
В Улан-Удэ в квартирах домов Железнодорожного района становится теплее
Обращения жителей отрабатываются в индивидуальном порядке
25.12.2021 в 12:35
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 191 больных COVID-19
Семь человек скончались, из них троим было меньше 65 лет  
25.12.2021 в 10:30
По вопросам работы сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2021
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2021
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
По вопросам работы сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru