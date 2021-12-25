В Улан-Удэ приехал замминистра строительства и ЖКХ России

Сегодня в Улан-Удэ прибыл замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько. Также в республику приехал директор департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Олег Радченко.Сейчас они оба уже выехали на ТЭЦ-1.Отметим, Алексей Ересько назначен замминистром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации буквально на днях, в декабре текущего года, и поездка в Бурятию стала одной из первых его командировок. Планируется, что Алексей Ересько будет отвечать за вопросы реализации государственной политики по нормативному правовому регулированию в жилищно-коммунальной сфере страны, вопросы мониторинга и анализа системы ЖКХ, капитального ремонта, ликвидации аварийного жилого фонда, формирования комфортной городской среды и др.Напомним, на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря журналист из Бурятии рассказала президенту о крупном коммунальном ЧП. Глава государства пообещал разобраться в ситуации и помочь. И уже через два дня в республику приехали федеральные чиновники.Фото: minstroyrf.gov.ru