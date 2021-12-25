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Общество 25.12.2021 в 14:29

В Улан-Удэ «Движение отцов» провели мероприятия для онкобольных детей

Маленьким пациентам вручили небольшие подарки
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ «Движение отцов» провели мероприятия для онкобольных детей
25 декабря «Движение отцов» провели мероприятия  для онкобольных детишек. 

- Мы знаем, что такие дети и их семьи особо нуждаются в поддержке и надеемся, что эти небольшие подарки порадовали их. Уже не первый год мы организовываем такие проекты и таким образом хотим проявить внимание, теплоту и заботу к маленьким взрослым детям. Этим мы хотим хоть намного участвовать в их жизни. Мы верим, что те действия которые мы совершаем, в первую очередь будут полезны и, возможно, таким образом мы сможем показать другим важность заботы о ближних и тех кто в ней нуждается, - говорит один из основателей  «Движения отцов» Сергей Ляхов. 


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Фото "Движение отцов" 

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