Общество 25.12.2021 в 14:29
В Улан-Удэ «Движение отцов» провели мероприятия для онкобольных детей
Маленьким пациентам вручили небольшие подарки
Текст: Ольга Лазарева
25 декабря «Движение отцов» провели мероприятия для онкобольных детишек.
- Мы знаем, что такие дети и их семьи особо нуждаются в поддержке и надеемся, что эти небольшие подарки порадовали их. Уже не первый год мы организовываем такие проекты и таким образом хотим проявить внимание, теплоту и заботу к маленьким взрослым детям. Этим мы хотим хоть намного участвовать в их жизни. Мы верим, что те действия которые мы совершаем, в первую очередь будут полезны и, возможно, таким образом мы сможем показать другим важность заботы о ближних и тех кто в ней нуждается, - говорит один из основателей «Движения отцов» Сергей Ляхов.
Фото "Движение отцов"
- Мы знаем, что такие дети и их семьи особо нуждаются в поддержке и надеемся, что эти небольшие подарки порадовали их. Уже не первый год мы организовываем такие проекты и таким образом хотим проявить внимание, теплоту и заботу к маленьким взрослым детям. Этим мы хотим хоть намного участвовать в их жизни. Мы верим, что те действия которые мы совершаем, в первую очередь будут полезны и, возможно, таким образом мы сможем показать другим важность заботы о ближних и тех кто в ней нуждается, - говорит один из основателей «Движения отцов» Сергей Ляхов.
Фото "Движение отцов"
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