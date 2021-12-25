В Улан-Удэ «Движение отцов» провели мероприятия для онкобольных детей

25 декабря «Движение отцов» провели мероприятия для онкобольных детишек.- Мы знаем, что такие дети и их семьи особо нуждаются в поддержке и надеемся, что эти небольшие подарки порадовали их. Уже не первый год мы организовываем такие проекты и таким образом хотим проявить внимание, теплоту и заботу к маленьким взрослым детям. Этим мы хотим хоть намного участвовать в их жизни. Мы верим, что те действия которые мы совершаем, в первую очередь будут полезны и, возможно, таким образом мы сможем показать другим важность заботы о ближних и тех кто в ней нуждается, - говорит один из основателей «Движения отцов» Сергей Ляхов.Фото "Движение отцов"