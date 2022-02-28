В Бурятии лучший памятник БАМовцам предложили питерские скульпторы

Напомним, в Бурятии в ходе прокладки БАМа были построены сложнейшие тоннели – Байкальский и Северомуйский. Северомуйский тоннель является самым длинным железнодорожным тоннелем в России, его протяженность 15343 метра. Строительство продолжалось с перерывами 26 лет и завершилось в декабре 2003 года.























В Улан-Удэ наградили победителей конкурса на лучший эскиз памятника БАМовцам. Первое место занял творческий коллектив из Санкт-Петербурга, архитектор Вячеслав Бухаев и скульптор Матвей Макушкин. На скульптуре изображено четыре молодых строителей БАМа с флагом и гитарой в руках.Конкурс проходил в один этап, всего участвовало пять творческих коллективов.– В работе авторам получилось отразить ту романтику, непосредственность, молодость и энтузиазм строителей БАМа. У наших ветеранов к выбранному варианту памятника есть свои требования и предложения. Мы решили, что будем его дорабатывать с учетом пожеланий ветеранов, жителей и архитекторов, – рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Скульптура будет украшать новый сквер по ул. Лимонова.– В Железнодорожном районе, рядом с ЛВРЗ мы планируем обустроить совершено новый сквер, посвященный строителям бурятского участка БАМа. Очень надеюсь, что новый сквер в Улан-Удэ будет еще одним любимом местом, куда люди будут приходить, чтобы и отдохнуть, и вспомнить нашу историю и гордиться подвигом наших отцов, – сказал Игорь Шутенков.Второе место занял коллектив под руководством архитектора И.Б. Аляскиной, третье – архитектор Д. А. Уланов и скульптор Ю. Ч. Эрдынеев, на четвертом месте – скульптор Б. И. Сундупов, на пятом – архитектор Р.Р. Ракшаев. Коллектив, занявший первое место, получил диплом и сертификат на 100 тысяч рублей, за второе место - 50 тысяч рублей, третье – 30 тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ