Жители Бурятии бросились скупать доллары

В связи с угрозами заморозки резервов Банка России и отключения РФ от мировой финансовой системы сегодня курс доллара с момента открытия бирж резко вырос. В Улан-Удэ банки подняли курс продажи от 115 до 160 рублей за доллар. Покупают же в среднем за 90 рублей - спред между покупкой и продажей увеличился в десятки раз. Разница, можно сказать, грабительская, ведь до кризиса он составлял в среднем 1-2 рубля.- Желающих купить доллары много, но когда люди видят курс продажи, то разворачиваются и уходят, - рассказала кассир одного из улан-удэнских банков. – Правда, вот недавно купили евро по 110 рублей. Покупатели сказали, что никогда бы не взяли по такому высокому курсу, если бы не срочная поездка в Европу. Ведь карты там не принимают, люди вынуждены везти наличными.Как сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Масловский, паника на валютном рынке продлится недолго.- Курс доллара к рублю будет целиком зависеть от успеха переговоров между Россией и Украиной, которые сейчас проходят в белорусском городе Гомель, - сообщил он. - Если договорятся о мире, то рубль может сразу же укрепиться, поскольку рынок получит позитивный сигнал. Но к прежним отметкам в 73-75 рублей за доллар он вряд ли придет.При этом экономист отметил, что сомневается в успехе переговоров, поскольку «они будут проходить под диктовку запада и санкции отменят нескоро».Фото: pixabay.com