Мэр Улан-Удэ вручил ключи от квартиры молодому учителю

- До сих пор Эржена жила на Левом берегу, а работает здесь рядом в школе №21. И с жеребьевкой случилось так, что квартира оказалась в Железнодорожном районе, рядом с местом работы. Это случайное совпадение искренне обрадовало нас всех. Квартиры покупаются сразу под ключ, с ремонтом и электропечью – заехал и можно жить, вам нужно определиться только с мебелью. Эржена, когда у вас появятся свои дети, сможете дальше обустраиваться ещё лучше и больше, - обратился к девушке Игорь Шутенков.





В мэрии Улан-Удэ состоялась жеребьевка квартир для детей-сирот, по итогам которой одной из обладательниц нового жилья стала молодая учительница биологии. Девушке 28 лет, и буквально месяц назад она устроилась на работу в школу №21. По счастливой случайности квартира ей досталась в шаговой доступности от работы – на улице Чаадаева.Как сообщили в пресс-службе мэрии, первым в гостях у учительницы побывал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. После осмотра квартиры он вручил новой хозяйке ключи.Напомним, с 2020 года органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За два года на федеральные средства Управлением капитального строительства правительства Бурятии приобретено и передано в ведение муниципалитета 145 квартир. По закону на 5 лет между Комитетом по социальной и молодежной политике и получателем заключаются договоры социального найма, по истечении которых дети оформляют жилье в собственность. В целом за последние 5 лет в Улан-Удэ квартиры получили 560 сирот.- Я всегда верила и надеялась, что у меня будет квартира, постоянно думала об этом, но когда ты заходишь в неё, то это совсем другие эмоции. Я очень рада! Какие потолки, стены, гардеробная – мне все нравится. И другим сиротам хочу сказать, будьте терпеливы, и, если немного подождать, то вы получите свои квартиры, не волнуйтесь, - поделилась девушка.На 1 января 2022 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 1930 человек. Из низ 1524 старше 18 лет – именно с этого возраста возникает право на обеспечение жилым помещением. По итогам 2021 года в Улан-Удэ квартиры получили 77 детей-сирот.- По плану в 2022 году мы должны приобрести 56 квартир. Распределение по адресам идет в формате жеребьевки. Конечно, очередь большая и двигается не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее деньги из федерального бюджета выделяются. Квартиры по условиям контракта мы можем закупить по цене до 2,8 млн рублей с минимальной площадью 26 квадратных метров, - подытожил Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ