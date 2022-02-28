В Улан-Удэ «Мегатехника» призвала покупателей к спокойствию

В соцсетях Бурятии появилась информация о росте цен на технику в DNS. Ранее, основатель компании, сообщил, что на фоне ажиотажного спроса и дефицита товаров ретейлер поднял цены на 30%. Однако местные продавцы просят покупателей не паниковать.«Ситуация, которая сейчас происходит, она для всех нас по своей напряженности новая, - заявил заместитель директора «Мегатехники» Роман Патласов. - Мы уже 30 лет занимаемся продвижением товаров бытовой и цифровой техники в Бурятии и у соседей, хорошо помним ажиотаж зимой 2014 года. Тогда была угроза дефицита, и народ скупал всё что нужно и не нужно, не отдавая себе отчета в том, что любая покупка должна быть продиктована только объективной необходимостью. Тут вывод один — лучше избегать сейчас эмоций. Время волатильное. Сегодня цены подняли, а завтра поставщики почувствуют, что правительство держит ситуацию в экономике под контролем и начнут обычный режим отгрузок. Одним словом, спокойствие в принятии решения совершить дорогостоящую покупку — это лучший друг».Также Роман Патласов отметил, что магазин имеет достаточный запас товара и продолжает его получать, и сообщил, что введён мониторинг цен. Кроме того, поступило внутреннее распоряжение, и сегодня снижаются цены на некоторые группы товаров.Что касается продуктовых магазинов, то, как сообщают в Минпромторге, в республике сохраняется высокая насыщенность потребительского рынка продовольственными товарами и товарами первой необходимости различных ценовых сегментов.«Обеспеченность населения продуктами питания стабильная. По продуктам длительного хранения – 90 суток, по скоропортящимся продуктами - от 5 до 14 суток. Дефицита на товары, а также ажиотажного спроса не наблюдается. В настоящий момент ценовая ситуация в республике стабильная и находится на контроле у Минпромторга Бурятии. Прогноз изменения розничных цен будет зависеть от многих факторов, начиная от роста цен у поставщиков, изменением курса доллара и т.д»., - отмечают в ведомстве.При Минпромторге Бурятии работает «горячая линия» 44-40-48 по вопросам дефицита товаров или роста цен.Фото: russianstock.ru