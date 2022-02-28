Общество 28.02.2022 в 15:05

В Улан-Удэ «Мегатехника» призвала покупателей к спокойствию

Сейчас не время для необдуманных покупок, говорят продавцы
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ «Мегатехника» призвала покупателей к спокойствию
В соцсетях Бурятии появилась информация о росте цен на технику в DNS. Ранее, основатель компании, сообщил, что на фоне ажиотажного спроса и дефицита товаров ретейлер поднял цены на 30%. Однако местные продавцы просят покупателей не паниковать.

«Ситуация, которая сейчас происходит, она для всех нас по своей напряженности новая, - заявил заместитель директора «Мегатехники» Роман Патласов. - Мы уже 30 лет занимаемся продвижением товаров бытовой и цифровой техники в Бурятии и у соседей, хорошо помним ажиотаж зимой 2014 года. Тогда была угроза дефицита, и народ скупал всё что нужно и не нужно, не отдавая себе отчета в том, что любая покупка должна быть продиктована только объективной необходимостью. Тут вывод один — лучше избегать сейчас эмоций. Время волатильное. Сегодня цены подняли, а завтра поставщики почувствуют, что правительство держит ситуацию в экономике под контролем и начнут обычный режим отгрузок. Одним словом, спокойствие в принятии решения совершить дорогостоящую покупку — это лучший друг».

Также Роман Патласов отметил, что магазин имеет достаточный запас товара и продолжает его получать, и сообщил, что введён мониторинг цен. Кроме того, поступило внутреннее распоряжение, и сегодня снижаются цены на некоторые группы товаров.

Что касается продуктовых магазинов, то, как сообщают в Минпромторге, в республике сохраняется высокая насыщенность потребительского рынка продовольственными товарами и товарами первой необходимости различных ценовых сегментов.

«Обеспеченность населения продуктами питания стабильная. По продуктам длительного хранения – 90 суток, по скоропортящимся продуктами - от 5 до 14 суток. Дефицита на товары, а также ажиотажного спроса не наблюдается. В настоящий момент ценовая ситуация в республике стабильная и находится на контроле у Минпромторга Бурятии. Прогноз изменения розничных цен будет зависеть от многих факторов, начиная от роста цен у поставщиков, изменением курса доллара и т.д»., - отмечают в ведомстве.

При Минпромторге Бурятии работает «горячая линия» 44-40-48 по вопросам дефицита товаров или роста цен.

Фото: russianstock.ru
Теги
торговля

Все новости

Агрохолдинг «Молоко Бурятии» хотят признать банкротом
01.03.2022 в 17:01
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
01.03.2022 в 16:34
Житель Бурятии до смерти забил бруском двух односельчан
01.03.2022 в 16:06
В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
01.03.2022 в 16:06
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
01.03.2022 в 15:23
В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков
01.03.2022 в 14:59
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
01.03.2022 в 14:41
В Бурятии «ЭкоАльянс» 16 раз оштрафовали за невывоз мусора
01.03.2022 в 14:33
Алексей Цыденов переизбран лидером «единороссов» Бурятии
01.03.2022 в 14:18
Дулма Лумбунова выиграла Кубок «Странджа»
01.03.2022 в 13:16
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
Об изменениях в жилых массивах на встрече с активистами рассказал мэр города Игорь Шутенков
01.03.2022 в 16:34
В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
Российский омбудсмен установила контакты с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины
01.03.2022 в 16:06
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
В прошлом году на ее телефон доверия поступил один звонок. И тот не подтвердился
01.03.2022 в 15:23
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
Роспотребнадзор потребовал от них строгого соблюдения профилактических мероприятий
01.03.2022 в 14:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru