Общество 28.02.2022 в 15:19

В России создали платформы для оперативной проверки публикаций на достоверность

По событиям на Украине распространяется много фейков
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Текст: Константин Воронов
В России создали платформы для оперативной проверки публикаций на достоверность
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в России создан специальный сайт войнасфейками.рф и телеграм-канал https://t.me/warfakes, которые ежедневно обновляют информацию и помогают разобраться пользователям в потоке информации.

«Уже много сказано о том, как важно проверять источники информации. Сейчас все и без того испытывают чувство тревожности и не знают, чему верить. Прежде чем делиться фотографиями и постами в соцсетях, не лишним будет проверить информацию в нескольких источниках», - отметили в пресс-службе.

Там привели несколько советов, которые помогут отличить достоверную информацию от фейка.

1. Смотрите на источник информации. Кто ее сообщает, когда и на что ссылается. Сообщения, ссылающиеся на анонимные непонятные источники вроде «одному моему знакомому сказал сотрудник одной службы», «источник в органах сообщил» - это гарантированный фейк. Доверять (в некоторой степени) можно лишь официальным источникам и лицам, поскольку они несут ответственность за правдивость распространяемой информации.

2. Фото и видео, несмотря на кажущуюся достоверность, также подделываются, точнее подделывается сопроводительная информация к ним — за актуальные материалы выдаются съемки из других мест или другого времени. Чтобы проверить фото или видео на аутентичность необходимо пользоваться сервисом поиска похожих изображений в Яндексе. Как правило, он покажет, где и когда впервые появилось это изображение.

3. Люди доверяют сообщениям от друзей и знакомых, распространяемым в мессенджерах, и этим часто пользуются злоумышленники. Они вбрасывают в группы ложные сообщения, откуда их начинают в приступах паники пересылать друг другу простые граждане. Таким образом под видом сообщений от друзей и родственников распространяется ложная информация. К сообщениям в мессенджерах следует относиться наиболее критично, проверять и перепроверять их.

4. Вы можете проверить правдивость сообщения на специальных ресурсах, где их проверяют. В сети уже появились сообщества журналистов и блогеров, которые начали разоблачать наиболее одиозные фейки. Например, сайт войнасфейками.рф разоблачил более 60 таких ложных сообщений. Также разборы публикуются в телеграм-канале проекта — https://t.me/warfakes.

В пресс-службе правительства Бурятии напомнили, что большую тревогу у жителей республики вызвали публикации в соцсетях, где распространяли телефоны под предлогом предоставления данных о пленных и погибших. Злоумышленники называли это «Горячей линией для родственников российских солдат и офицеров».

«На самом деле это один из новых видов мошенничества по снятию денег со счетов банков или телефонов при звонке. Отношения к реальным сведениям это не имело», - заверили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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