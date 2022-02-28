Общество 28.02.2022 в 16:13

В Бурятии отмечено аномально ранее вскрытие рек

В Улан-Удэ закрывают ледовую переправу
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии отмечено аномально ранее вскрытие рек
В Улан-Удэ с 28 февраля власти закрывают ледовую переправу в мкрн. Мостовой. Там специалисты отметили просадку речного льда и выход наружу воды на подъезде со стороны федеральной трассы. После закрытия переправы также будет заблокирован съезд к ней.

«Раньше ледовая переправа функционировала примерно до 15 марта. Но в связи с погодными условиями, в связи с тем, что выше по течению наблюдается большая промоина, решено, для недопущения несчастных случаев, закрыть ее сейчас», - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

Чиновник констатировал ранее вскрытие ледового покрова Селенги в черте Улан-Удэ. Там, где раньше в это время ходила техника и проводила распиловку льда, нынче промоины в 200 метров. «Это нехарактерно для данного времени», - говорит Дмитрий Федоров.

Местами толщина льда ниже среднемноголетних значений. И дело не только в толщине, но и во внутренних характеристиках, которые быстро меняются. Лед становится не только тоньше, но и более рыхлым.

В марте муниципалитет планирует провести совещание по подготовке к паводкам.

Фото: «Номер один»
Теги
лед

Все новости

Агрохолдинг «Молоко Бурятии» хотят признать банкротом
01.03.2022 в 17:01
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
01.03.2022 в 16:34
Житель Бурятии до смерти забил бруском двух односельчан
01.03.2022 в 16:06
В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
01.03.2022 в 16:06
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
01.03.2022 в 15:23
В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков
01.03.2022 в 14:59
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
01.03.2022 в 14:41
В Бурятии «ЭкоАльянс» 16 раз оштрафовали за невывоз мусора
01.03.2022 в 14:33
Алексей Цыденов переизбран лидером «единороссов» Бурятии
01.03.2022 в 14:18
Дулма Лумбунова выиграла Кубок «Странджа»
01.03.2022 в 13:16
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
Об изменениях в жилых массивах на встрече с активистами рассказал мэр города Игорь Шутенков
01.03.2022 в 16:34
В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
Российский омбудсмен установила контакты с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины
01.03.2022 в 16:06
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
В прошлом году на ее телефон доверия поступил один звонок. И тот не подтвердился
01.03.2022 в 15:23
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
Роспотребнадзор потребовал от них строгого соблюдения профилактических мероприятий
01.03.2022 в 14:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru