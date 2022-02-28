В Бурятии отмечено аномально ранее вскрытие рек

В Улан-Удэ с 28 февраля власти закрывают ледовую переправу в мкрн. Мостовой. Там специалисты отметили просадку речного льда и выход наружу воды на подъезде со стороны федеральной трассы. После закрытия переправы также будет заблокирован съезд к ней.«Раньше ледовая переправа функционировала примерно до 15 марта. Но в связи с погодными условиями, в связи с тем, что выше по течению наблюдается большая промоина, решено, для недопущения несчастных случаев, закрыть ее сейчас», - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.Чиновник констатировал ранее вскрытие ледового покрова Селенги в черте Улан-Удэ. Там, где раньше в это время ходила техника и проводила распиловку льда, нынче промоины в 200 метров. «Это нехарактерно для данного времени», - говорит Дмитрий Федоров.Местами толщина льда ниже среднемноголетних значений. И дело не только в толщине, но и во внутренних характеристиках, которые быстро меняются. Лед становится не только тоньше, но и более рыхлым.В марте муниципалитет планирует провести совещание по подготовке к паводкам.Фото: «Номер один»