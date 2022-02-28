Единственным должником по зарплатам в республике остаются «Авиакомпания Бурятские Авиалинии»

- На 1 февраля 2022 года по сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате по наблюдаемым видам экономической деятельности составила 4606 тыс. рублей и осталась на прежнем уровне по сравнению с 1 января 2022 г. Весь объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организацию ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», - сообщает Бурятстат.

Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2021 году и ранее составила 4606 тыс. рублей или 100 % от общего объема задолженности. Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 февраля 2022 года составила 29 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 158828 рублей. Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств.





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