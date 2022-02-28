Власти Улан-Удэ ведут борьбу с потопом на землях Минобороны

«24 января этого года у нас был введен режим повышенной готовности на реках Половина (микрорайон Мостовой), ручье Верхняя Березовка, на ручье по ул. Каменной (станция Дивизионная) и на Байдоновом ключе (Октябрьский район города)», - сообщил сегодня на брифинге в мэрии заместитель начальника управления по ЧС администрации города Дмитрий Федоров.Наиболее известна ситуация по Дивизионному. Там наледь идет по улице, ведущей к складам Минобороны России и жилмассивам гражданского населения.«По улице Каменной на особом внимании дома № 1 и 2, потому что там отмечается выход грунтовых вод. И дома № 25, 27, 29, где есть сложности с подходом к домам. Этот ручей не показывал свою силу в зимнее время уже около 10-15 лет. Также, как Верхняя Березовка и Половина», - отмечает представитель управления.Территория, которую топит ручей в Дивизионном, является собственностью России и находится в ведении министерства обороны. Армейское командование оказывало определенную помощь в январе, выделяли людей и технику для прочистки русла. Но только в местах, где ездит армейская техника и дорога нужна в приемлемом состоянии.В прочих местах на федеральной земле в районе Дивизионной сегодня противопаводковую работу ведет муниципалитет. «В целях сохранения жизнедеятельности населения города», - заверили в мэрии.Теперь армейские части «технику и людей выделить не могут. Из-за складывающейся обстановки», заявили власти.В указанных местах Улан-Удэ был организован мониторинг ситуации. Также власти провели необходимые работы по борьбе с наледью и наледными водами, угрожавшими домам и автодорогам.В Мостовом наледь уменьшила проезд по железнодорожным мостом. Проезд пришлось прочищать. Его значение велико, так как железная дорога «разрезает» поселок на две части. По Верхней Березовке тоже существует опасность затопления придомовых участков. Байдонов ключ со своей наледью угрожает двум участкам.Расчисткой русел и обеспечением прохода воды занимается мобильная группа из числа работников Комбината по благоустройству Улан-Удэ.В микрорайонах Дивизионный и Мостовой была привлечена спецтехника – полевая землеройная машина от сторонней организации – для прорезания траншей в русле, чтобы по ней протекала вода. Машина уже проложила более трехсот метров траншей. По подобной работе расценки составляют, в среднем, двести рублей за метр.На ближайшем заседании комиссии по ЧС намечено рассмотреть возможность приобретения городом своей универсальной машины с различным навесным оборудованием.Напомним, что из четырех указанных ручьев три «спали» долгое время. А вот Байдонов ключ на протяжении четырех лет отмечался наледями.Фото: мэрия Улан-Удэ