Общество 28.02.2022 в 17:17

ЗГРП поддержало самые знаковые спортивные события 2021 года

С 2019 года предприятие вложило в развитие вольной борьбы в Бурятии  более 29 млн рублей
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Текст: Номер один
ЗГРП поддержало самые знаковые спортивные события 2021 года
Самые знаковые спортивные события прошлого года в Бурятии поддержало Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП). Среди них – женский чемпионат России по вольной борьбе, на который компания выделила 10 млн рублей, 7,5 из которых пошли на призовой фонд для спортсменок, сообщает Восток-Телеинформ.

Каждой весовой категории досталось по 750 тысяч рублей: 250 тысяч рублей – победителю, 150 и 100 – призёрам, ещё 150 – тренеру победителя. Остальные деньги пошли на подготовку женской сборной республики к соревнованиям.

«Наша компания и все сотрудники всегда очень искренне болеют за вольную борьбу. Мы увеличили поддержку спортсменов. Сначала для мужской сборной, теперь мы помогли женской сборной Бурятии по подготовке к чемпионату России и в самом его проведении, - рассказал ранее главный инженер Забайкальского горнорудного предприятия Пётр Архинчеев.

Также ЗГРП поддержало проведение чемпионата России среди мужчин. На проведение чемпионата в Улан-Удэ было также выделено 10 млн рублей, из которых 7,5 миллионов рублей составил призовой фонд, а остальное финансирование пошло на качественную подготовку мужской сборной республики к чемпионату.

Напомним, ЗГРП является спонсором Федерации вольной Бурятии с 2019 года. За это время на развитие этого вида спорта в республике было выделено более 29 миллионов рублей.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
вольная борьба поддержка ЗГРП

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