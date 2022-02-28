Бурятия предлагает выпускать препараты для восстановления после ковида

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял сегодня участие в стратегической сессии с индустриальными партнерами межрегионального научно-образовательного центра (МНОЦ) «Байкал». Одним из главных вопросов обсуждения стали итоги работы за 2021 год и планы на 2022 год, сообщили в пресс-службе правительства республики.«МНОЦ «Байкал» начал работать, все у нас пошло, и хотелось бы отметить уже первые результаты. Вместе с тем, у нас есть дополнительные предложения, дополнительные проекты. Мы ищем, в том числе, и индустриальных партнеров. Один из новых проектов, с которым мы сейчас выходим – это биофарм-технологии. Мы понимаем, что в этом направлении у нас есть конкурентные преимущества в целом по России. Особенность нашей байкальской территории - это лекарственные растения с высокой концентрацией активных веществ, которые позволяют нам использовать это преимущество для производства новых БАДов и лекарственных препаратов, особенно с учетом того, что у нас есть наработки по линии восточной медицины», - рассказал Алексей Цыденов.«Бурятия – это единственный регион в России, где восточная медицина прописана даже в ОМС, она сертифицирована и аккредитована минздравом России. И методики, и способы лечения с использованием восточной медицины, повторюсь, вписаны в ОМС. И те наработки, которые есть у Бурятского научного центра СО РАН и в республике, уже позволяют нам сегодня запускать новые препараты, особенно важные в постковидный период, потому что они такого общего реабилитирующего, адаптогенного и восстанавливающего свойства. И мы соответственно с таким проектом дополнительно выходим», - продолжил Алексей Цыденов.Также глава Бурятии отметил, что в этом году планируется дополнительные заявки и по формированию лабораторий. Алексей Цыденов подчеркнул, что у МНОЦ «Байкал» будут дополнительные преференции.«Я буквально в субботу общался с министром науки и высшего образования РФ Валерием Николаевичем Фальковым. Это было в рамках мероприятий ДФО, которые проводил Юрий Петрович Трутнев. И разговор был о том, что минобрнауки делает акцент на ДФО, и готово выделять дополнительные средства, в том числе, в этом направлении. Я акцентировал то, что у нас МНОЦ «Байкал» на 50 % - дальневосточный, что, соответственно, позволяет нашему НОЦу претендовать на большее внимание и большие ресурсы. На это министр отреагировал положительно», - рассказал Алексей Цыденов.Фото: egov-buryatia.ru