Общество 28.02.2022 в 18:17

Бурятия предлагает выпускать препараты для восстановления после ковида

Республика хочет продвигать проекты биофарм-технологий в рамках МНОЦ «Байкал»
A- A+
Текст: Номер один
Бурятия предлагает выпускать препараты для восстановления после ковида
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял сегодня участие в стратегической сессии с индустриальными партнерами межрегионального научно-образовательного центра (МНОЦ) «Байкал». Одним из главных вопросов обсуждения стали итоги работы за 2021 год и планы на 2022 год, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«МНОЦ «Байкал» начал работать, все у нас пошло, и хотелось бы отметить уже первые результаты. Вместе с тем, у нас есть дополнительные предложения, дополнительные проекты. Мы ищем, в том числе, и индустриальных партнеров. Один из новых проектов, с которым мы сейчас выходим – это биофарм-технологии. Мы понимаем, что в этом направлении у нас есть конкурентные преимущества в целом по России. Особенность нашей байкальской территории  - это лекарственные растения с высокой концентрацией активных веществ, которые позволяют нам использовать это преимущество для производства новых БАДов и лекарственных препаратов, особенно с учетом того, что у нас есть наработки по линии восточной медицины», - рассказал Алексей Цыденов.

«Бурятия – это единственный регион в России, где восточная медицина прописана даже в ОМС, она сертифицирована и аккредитована минздравом России. И методики, и способы лечения с использованием восточной медицины, повторюсь, вписаны в ОМС. И те наработки, которые есть у Бурятского научного центра СО РАН и в республике, уже позволяют нам сегодня запускать новые препараты, особенно важные в постковидный период, потому что они такого общего реабилитирующего, адаптогенного и восстанавливающего свойства. И мы соответственно с таким проектом дополнительно выходим», - продолжил Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии отметил, что в этом году планируется дополнительные заявки и по формированию лабораторий. Алексей Цыденов подчеркнул, что у МНОЦ «Байкал» будут дополнительные преференции.

«Я буквально в субботу общался с министром науки и высшего образования РФ Валерием Николаевичем Фальковым. Это было в рамках мероприятий ДФО, которые проводил Юрий Петрович Трутнев. И разговор был о том, что минобрнауки делает акцент на ДФО, и готово выделять дополнительные средства, в том числе, в этом направлении. Я акцентировал то, что у нас МНОЦ «Байкал» на 50 % - дальневосточный, что, соответственно, позволяет нашему НОЦу претендовать на большее внимание и большие ресурсы. На это министр отреагировал положительно», - рассказал Алексей Цыденов.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
наука коронавирус препараты восточная медицина

Все новости

Агрохолдинг «Молоко Бурятии» хотят признать банкротом
01.03.2022 в 17:01
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
01.03.2022 в 16:34
Житель Бурятии до смерти забил бруском двух односельчан
01.03.2022 в 16:06
В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
01.03.2022 в 16:06
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
01.03.2022 в 15:23
В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков
01.03.2022 в 14:59
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
01.03.2022 в 14:41
В Бурятии «ЭкоАльянс» 16 раз оштрафовали за невывоз мусора
01.03.2022 в 14:33
Алексей Цыденов переизбран лидером «единороссов» Бурятии
01.03.2022 в 14:18
Дулма Лумбунова выиграла Кубок «Странджа»
01.03.2022 в 13:16
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
Об изменениях в жилых массивах на встрече с активистами рассказал мэр города Игорь Шутенков
01.03.2022 в 16:34
В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
Российский омбудсмен установила контакты с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины
01.03.2022 в 16:06
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
В прошлом году на ее телефон доверия поступил один звонок. И тот не подтвердился
01.03.2022 в 15:23
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
Роспотребнадзор потребовал от них строгого соблюдения профилактических мероприятий
01.03.2022 в 14:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru