Мастер из Улан-Удэ делает уникальные сундуки и мебель

Мастер Самбу Батонимаев уже пять лет делает изделия, мебель из дерева в бурятском стиле. У него свой цех в Улан-Удэ. По его словам, спрос на продукцию есть. Недавно он решил принять участие в республиканском конкурсе «Уран Дархан», где одержал победу вместе с другими финалистами.- Я сделал комплект: два сундука и большой алтарь из дерева, ручная работа. Задумка такого проекта была в голове очень давно, но все как-то не было времени, и тут выпадает такой шанс – получить поддержку на его реализацию со всеми сопутствующими плюшками. Долго не думая были составлены все бумажные дела и мы в деле! Иногда я думаю, почему раньше не было таких проектов? Или я о них не знал? Ведь среди моего окружения немало талантливых ребят, и каждый хотел бы сотворить свой шедевр, но не у всех это получается в силу разных обстоятельств. Поэтому мне кажется, дело начатое Республиканским центром народного творчества совместно с Министерством культуры РБ в поддержку местных мастеров имеет большой потенциал, и это очень актуально для нашей республики с ее самобытностью и традициями. И важно приобщать к этому делу молодых специалистов, дабы все не завершилось на музейных экспонатах, - сообщил «Номер один» мастер.Сейчас идет большая работа по подготовке второго этапа конкурса «Уран-Дархан», где могут участвовать все мастера со своими проектами. Самбу Батонимаев решил поучаствовать снова.- Теперь хочу сделать столы и стулья в бурятском стиле, - говорит Самбу.Фото из личного архива Самбу Батонимаева.