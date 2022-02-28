Для детей, родителей и студентов запустили линии психологической помощи

Минпросвещения организовало круглосуточную горячую линию психологической помощи для детей и родителей на базе ресурсного центра МГППУ. Помощь детям окажут по телефону: 8-495-624-60-01, взрослым — по номеру 8-800-600-31-14.А Минобрнауки запустило горячую линию для помощи студентам. Обратиться за психологической поддержкой могут не только россияне, но и иностранные граждане, а также гости из ДНР и ЛНР. Телефон горячей линии: 8-800-222-55-71.Фото: Pixabay.com