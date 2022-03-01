В Улан-Удэ уличные фонари начнут включать позже

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с наступлением весны в Улан-Удэ изменился режим работы уличного освещения. Теперь фонари будут включаться в 18:55 и гаснуть в 7 утра.«Оптимизация потребления электроэнергии происходит в автоматическом режиме благодаря умной системе АСУНО. Наружное освещение включается вместе с заходом солнца, а выключается с рассветом. Данные берутся по световому календарю. Система учитывает и погодные условия: если наступают дожди, пасмурно, то график включения фонарей смещается, так как видимость дороги ухудшается. При этом за изменениями погодных условий следит оперативный руководитель, который вручную вносит изменения в график. Все рассчитывается до минуты», - рассказали в МБУ «Горсвет».Всего в Улан-Удэ установлена 31 тысяча светоточек. Ежегодно специалисты «Горсвета» строят 40-50 километров уличного освещения, обустраивают более полутора тысяч новых светодиодных точек.Фото: мэрия Улан-Удэ