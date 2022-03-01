Общество 01.03.2022 в 09:25

В Бурятии суточный прирост COVID-19, наконец, упал ниже 800 случаев

В республике завершили первичную вакцинацию 468 тыс человек - 65 % от взрослого населения
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Текст: Номер один
В Бурятии суточный прирост COVID-19, наконец, упал ниже 800 случаев
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 124 238. Это на 742 больше, чем было в понедельник. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 45% (56 399). Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2 853, восемь за последние сутки, все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных  670 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 1 097 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 699. За предыдущие сутки госпитализирован 57 пациентов.  В отделениях реанимации находятся 122 пациента (из них старше 65 лет – 85), на ИВЛ – 31 пациент (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 21.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1 571 койка: занято – 1097, свободно – 474 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,8 %.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся

Выздоровели от COVID-19 – 98 309 (+890) человек, дополнительно снято  с наблюдения - 740.

В республике всего первично привито  495 285 человек (68,8 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 468 006 человек (65 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 141 206 человек, завершили 125 703 человека.

Фото: pixabay.com
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