Общество 01.03.2022 в 10:07

Доказать отцовство

Можно ли без суда установить, что вы родитель
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Текст: Газета
Доказать отцовство
«Умерла мать моего ребенка. В браке мы с ней не были, в графе «отец» стоит прочерк. Есть свидетели и фотографии, что мы были вместе. Могу ли я без суда установить отцовство?»
Без подписи.

— Как предусмотрено ст. 48 СК РФ, отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери — по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия — по решению суда. То есть для начала можно обратиться в органы опеки, и если они дадут письменное согласие, то можно обращаться в ЗАГС. Если согласия от органов опеки не будет получено, тогда только в судебном порядке.
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