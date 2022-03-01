Доказать отцовство

Без подписи.

— Как предусмотрено ст. 48 СК РФ, отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери — по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия — по решению суда. То есть для начала можно обратиться в органы опеки, и если они дадут письменное согласие, то можно обращаться в ЗАГС. Если согласия от органов опеки не будет получено, тогда только в судебном порядке.