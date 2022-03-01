Общество 01.03.2022 в 10:15
Купленные жителями Бурятии «праворульки» застряли в Японии
Покупатели не могут получить уже оплаченные на аукционах автомобили
Текст: Дмитрий Родионов
В Японии по неизвестным пока точно причинам застряло океанское судно, перевозившее подержанные автомобили в Приморье. Бурятские автомобилисты жалуются, что после начала спецоперации российских войск на Украине они не могут вытащить из Японии уже оплаченные иномарки.
- С прошлой пятницы японские аукционы для РФ перестали работать, потому что из-за санкций покупатели не могут перевести деньги в Японию, - рассказал «Номер один» улан-удэнский продавец подержанных автомобилей Сергей. - Сейчас речь идет том, что хотя бы выдернуть из Японии уже выкупленные машины.
Добавим, эксперты уже предупреждали, что санкции Запада в ответ на спецоперацию на Украине не ограничатся лишь финансовым сектором, а приведут к перебоям в логистических цепочках поставок товаров на рынки страны.
Фото: «Номер один»
- С прошлой пятницы японские аукционы для РФ перестали работать, потому что из-за санкций покупатели не могут перевести деньги в Японию, - рассказал «Номер один» улан-удэнский продавец подержанных автомобилей Сергей. - Сейчас речь идет том, что хотя бы выдернуть из Японии уже выкупленные машины.
Добавим, эксперты уже предупреждали, что санкции Запада в ответ на спецоперацию на Украине не ограничатся лишь финансовым сектором, а приведут к перебоям в логистических цепочках поставок товаров на рынки страны.
Фото: «Номер один»
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