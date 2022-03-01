Общество 01.03.2022 в 11:00
Почти 90 процентов россиян едят блины на Масленицу
Самые популярные начинки для блинов – сметана и варенье
Текст: Номер один
В течение Масленичной недели большинство россиян планируют есть традиционное блюдо этого праздника — блины (87%), но 12% не собираются этого делать, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о том, какие активности россияне планируют на Масленицу и с чем больше всего любят блины.
Будут сами печь блины три четверти наших сограждан (75%). Среди женщин этим займутся 87%, а среди мужчин — 61%.
Сметана — самая популярная начинка для блинов у наших сограждан (49%). Наибольшая доля любителей блинов со сметаной — среди женщин (52% vs 44% среди мужчин) и россиян 60 лет и старше (56%).
На втором месте варенье — его назвали треть опрошенных (33%, среди молодежи 18-24 лет — 40%). Каждый четвертый предпочитает блины со сгущенным молоком (25%).
Блины с этой начинкой в первую очередь любят молодые россияне 18-24 лет — сгущенка у них на первом месте (49%). Четвертое место занимает творог (23%), как и в случае со сметаной, чаще этот продукт называли женщины и представители старшего поколения (по 29%). Замыкают топ-5 любимых начинок к блинам мед и мясо (по 19%).
Еще 15% опрошенных любят блины со сливочным маслом (15%), каждый десятый — с икрой (10%).
Мнения россиян о посещении и приеме гостей в течение Масленичной недели разделились почти поровну: 48% наших сограждан собираются погостить у родственников и друзей или принять их у себя, 50% опрошенных этого делать не планируют (61% среди молодежи). О готовности посещать и принимать гостей на Масленицу чаще сообщали жители городов-миллионников (52%) и сел (55%). Среди федеральных округов наиболее гостеприимным оказался Уральский федеральный округ (58%).
Фото: pixabay.com
Будут сами печь блины три четверти наших сограждан (75%). Среди женщин этим займутся 87%, а среди мужчин — 61%.
Сметана — самая популярная начинка для блинов у наших сограждан (49%). Наибольшая доля любителей блинов со сметаной — среди женщин (52% vs 44% среди мужчин) и россиян 60 лет и старше (56%).
На втором месте варенье — его назвали треть опрошенных (33%, среди молодежи 18-24 лет — 40%). Каждый четвертый предпочитает блины со сгущенным молоком (25%).
Блины с этой начинкой в первую очередь любят молодые россияне 18-24 лет — сгущенка у них на первом месте (49%). Четвертое место занимает творог (23%), как и в случае со сметаной, чаще этот продукт называли женщины и представители старшего поколения (по 29%). Замыкают топ-5 любимых начинок к блинам мед и мясо (по 19%).
Еще 15% опрошенных любят блины со сливочным маслом (15%), каждый десятый — с икрой (10%).
Мнения россиян о посещении и приеме гостей в течение Масленичной недели разделились почти поровну: 48% наших сограждан собираются погостить у родственников и друзей или принять их у себя, 50% опрошенных этого делать не планируют (61% среди молодежи). О готовности посещать и принимать гостей на Масленицу чаще сообщали жители городов-миллионников (52%) и сел (55%). Среди федеральных округов наиболее гостеприимным оказался Уральский федеральный округ (58%).
Фото: pixabay.com