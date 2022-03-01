Общество 01.03.2022 в 11:00

Почти 90 процентов россиян едят блины на Масленицу

Самые популярные начинки для блинов – сметана и варенье
A- A+
Текст: Номер один
Почти 90 процентов россиян едят блины на Масленицу
В течение Масленичной недели большинство россиян планируют есть традиционное блюдо этого праздника — блины (87%), но 12% не собираются этого делать, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о том, какие активности россияне планируют на Масленицу и с чем больше всего любят блины.

Будут сами печь блины три четверти наших сограждан (75%). Среди женщин этим займутся 87%, а среди мужчин — 61%.

Сметана — самая популярная начинка для блинов у наших сограждан (49%). Наибольшая доля любителей блинов со сметаной — среди женщин (52% vs 44% среди мужчин) и россиян 60 лет и старше (56%).

На втором месте варенье — его назвали треть опрошенных (33%, среди молодежи 18-24 лет — 40%). Каждый четвертый предпочитает блины со сгущенным молоком (25%).

Блины с этой начинкой в первую очередь любят молодые россияне 18-24 лет — сгущенка у них на первом месте (49%). Четвертое место занимает творог (23%), как и в случае со сметаной, чаще этот продукт называли женщины и представители старшего поколения (по 29%). Замыкают топ-5 любимых начинок к блинам мед и мясо (по 19%).

Еще 15% опрошенных любят блины со сливочным маслом (15%), каждый десятый — с икрой (10%).

Мнения россиян о посещении и приеме гостей в течение Масленичной недели разделились почти поровну: 48% наших сограждан собираются погостить у родственников и друзей или принять их у себя, 50% опрошенных этого делать не планируют (61% среди молодежи). О готовности посещать и принимать гостей на Масленицу чаще сообщали жители городов-миллионников (52%) и сел (55%). Среди федеральных округов наиболее гостеприимным оказался Уральский федеральный округ (58%).

Фото: pixabay.com
Теги
праздник МС

Все новости

Агрохолдинг «Молоко Бурятии» хотят признать банкротом
01.03.2022 в 17:01
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
01.03.2022 в 16:34
Житель Бурятии до смерти забил бруском двух односельчан
01.03.2022 в 16:06
В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
01.03.2022 в 16:06
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
01.03.2022 в 15:23
В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков
01.03.2022 в 14:59
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
01.03.2022 в 14:41
В Бурятии «ЭкоАльянс» 16 раз оштрафовали за невывоз мусора
01.03.2022 в 14:33
Алексей Цыденов переизбран лидером «единороссов» Бурятии
01.03.2022 в 14:18
Дулма Лумбунова выиграла Кубок «Странджа»
01.03.2022 в 13:16
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
Об изменениях в жилых массивах на встрече с активистами рассказал мэр города Игорь Шутенков
01.03.2022 в 16:34
В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
Российский омбудсмен установила контакты с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины
01.03.2022 в 16:06
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
В прошлом году на ее телефон доверия поступил один звонок. И тот не подтвердился
01.03.2022 в 15:23
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
Роспотребнадзор потребовал от них строгого соблюдения профилактических мероприятий
01.03.2022 в 14:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru