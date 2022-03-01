Какие законы вступают в силу в России с 1 марта 2022 года

«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года»

- отмечал ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.