Общество 01.03.2022 в 11:36

Фура из Бурятии с гуманитарной помощью беженцам с Донбасса будет на месте через 4-5 дней

Груз движется без происшествий
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Текст: Константин Воронов
Фура из Бурятии с гуманитарной помощью беженцам с Донбасса будет на месте через 4-5 дней
Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, фура с собранной в республике гуманитарной помощью для беженцев Донбасса проехала Омскую область.

По словам зампреда, движение осуществляется по плану, без происшествий. Сотрудники ГИБДД оказывают содействие в продвижении транспортного средства. Уже сегодня, 1 марта, автопоезд прибудет в Тюменскую область, а 2 марта будет в Екатеринбурге. До Ростовской области осталось буквально 4-5 дней.

«Это первая помощь от республики и далеко не последняя. Сегодня я призываю всех строителей, дорожников, ресурсников не оставаться в стороне и также, присоединиться к сбору гуманитарной помощи для беженцев: продукты питания, медикаменты, инвалидные коляски, детские игрушки, теплые вещи и денежные средства, все это сейчас крайне необходимо для людей, кто пострадал в результате военных действий. Оказать материальную помощь мы в силе, но пока это все, что мы можем сейчас сделать для них. В эти трудные минуты нам необходимо держаться все вместе, помогать друг другу, поддерживать, а главное верить - мы на правильном пути! Тогда Россия станет еще сильнее», - заявил Евгений Луковников.

Фото: с личной страницы Евгения Луковникова
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