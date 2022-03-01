Жалоба президенту России на аварийный школьный стадион в Бурятии не принесла быстрых результатов

«После прохождения экспертизы администрация Кяхтинского района будет согласовывать с Министерством спорта и молодежной политики Бурятии вопрос включения строительства спортивной площадки в государственные программы. Учитывая, что строительство объектов физической культуры и спорта может быть организовано и по другим ведомствам, считаем целесообразным предварительно направить документы и к ним, что и рекомендуем сделать администрации района» - прокомментировала эксперт тематической площадки «Экология» Народного фронта в Бурятии Юлия Сухарева.

В Бурятии ОНФ взялся за решение вопроса о непригодном, аварийном состоянии стадиона Кяхтинской средней общеобразовательной школы №1, который в прошлом году поступил на «Прямую линию» Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.Обратившиеся сообщили, что стадион совершенно не пригоден к спортивным занятиям - в летнее время зарастает травой, покрытие нарушено, из-за нарушения ливневой канализации, стадион заливает во время обильных осадков, оборудование для занятия физической культурой и спортом практически отсутствует, разрушено, морально и физически устарело. Тем временем, вопрос о восстановлении данного стадиона является важным для всего города, где проживают 20,5 тыс. человек. В 2022 году Кяхтинской средней общеобразовательной школе №1 исполняется 160 лет, в ней обучаются 638 детей. Более 30-ти лет назад стадион был местом притяжения для жителей, которые занимались физкультурой и спортом и имели открытый доступ для этого.Активные граждане рассказали, что на протяжении нескольких лет обращались к городским властям. Решение данной проблемы было обозначено на 2018 год, однако и на текущее время объект продолжает находиться в таком же заброшенном состоянии.Народный фронт обратился к главе Кяхтинского района с просьбой пояснить, какие меры предпринимаются администрацией района по ремонту данного стадиона или строительству нового. В случае включения в какие-либо федеральные программы для ремонта или строительства данного стадиона, эксперты Народного фронта попросили сообщить на какой стадии находится решение данного вопроса, о наличии проектно-сметной документации, стоимость работ и т.д.На сегодняшний день администрация Кяхтинского района сообщила, что проектно - сметная документация для строительства спортивной площадки размером 30x60, расположенная на стадионе школы, профинансирована муниципальным образованием в размере 596 тысяч рублей и находится на проверке в экспертизе.